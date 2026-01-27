藍修「黨產條例」盼院會三讀！ 民團赴立院遊行抗議

台北市 / 綜合報導

來看國會交鋒！國民黨立委游顥提案修正「黨產條例」，主張將「救國團」排除在附隨組織之外，民間團體對此抨擊表示，恐怕會讓超過400億元的資產免於追討，他們今（27）日上午更發起遊行抗議，但是游顥表示，希望能在禮拜五院會時，順利三讀。

公民團體說：「拒絕解套不當黨產。」拿著金鏟子，站上街頭發出怒吼，因為不滿國民黨立委游顥等人，提出「黨產條例」修正草案，除了提及在「附隨組織」定義中，增訂「曾隸屬於國家者不在此限」之外，更主張將「救國團、婦聯會」等，排除於適用範圍以外，恐怕讓超過400億元的資產免於追討。

廣告 廣告

「台灣經濟民主連合」智庫研究員涂景亮說：「有一些部分的組織，也與特定的政黨有密不可分的關係，受特定政黨的實質控制，取得這些違反民主法治的財產，所以我們應該要一併納入。」

由於提案日前逕付二讀，也已經過了30天冷凍期，是否會在會期尾聲，排進30號院會討論事項處理，備受外界關注，立委(民)吳思瑤說：「讓國產又變救國團或是婦聯會的私產，黨產條例可不可能，在這週五被藍白闖關成功，我們當然嚴陣以待。」

立委(國)游顥說：「不當條例本來就對救國團，是在進行這個抄家滅族，本來公益團體就不應該受到如此之對待，所以今天(黨產)不當條例的修正，我們期盼能夠在禮拜五的時候，能夠順利過關。」

但傳出針對修法細節，民眾黨團尚未達成共識，立委(國)游顥說：「在這個過程中，是不是能夠有一個在文字上修正的共識，我覺得大家是可以拭目以待。」民進黨抨擊為特定團體解套，國民黨反嗆要還人民公道，朝野攻防持續加溫。

原始連結







更多華視新聞報導

公館圓環開拆！ 水泥車進駐灌漿 民團抗議示威

酸青鳥自摔「民主碰瓷」 趙少康：還期待他們上戰場抗中保台？

藍委提黨產條例修法 綠黨團提議後無異議退回程委會

