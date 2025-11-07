藍停砍年金稱「強化國力」！網灌爆轟：邏輯在哪？
記者許芷瑄、林育昇／台北報導
立法院藍白黨團，將停砍公教年金案送出委員會，國民黨也立刻發圖宣傳，寫上培養優秀人才等於強化國力，卻馬上被網友灌爆狂轟，培養優秀人才，是退休後才培養嗎？這是叫做世代剝削吧！行政院也示警停砍年金後，現職人員和退休人員的月收，會愈來愈接近，恐怕會引發提早退休潮。
國民黨召委翁曉玲（2025.11.06）：「本案通過。」
歷經兩天審查，藍白聯手停砍公教人員年金法案，直接送出委員會。
國民黨立刻PO圖卡宣傳，強調停砍年金是要「培養優秀人才、強化國力」，但這說法民眾不領情。
民眾：「為什麼這樣可以培養人才？聽的是不同意，因為這本來就是會造成世代之間（隔閡），怎麼會有退休的錢領的比還在職的人還要多，這樣不是邏輯上很奇怪嗎？」
民眾：「應該要平均，要公平啦！」
這篇貼文更被超過兩千則留言灌爆，網友怒轟 ，培養優秀人才是退休後才培養嗎？這叫做「世代剝削」，儘管被質疑，會衝擊國家財政，藍委王鴻薇仍嗆聲，20年撥補4460億元，跟台電虧損一樣道理，對於蔡英文喊話，年改是馬前總統特別交代，也被藍委反駁。
國民黨立委羅智強：「他（馬英九）並沒有像是蔡英文跟賴清德這種，要把公務員、把教職人員逼到絕路的做法。」
民進黨立委吳思瑤：「重退休輕現職，要吸引現職的工作人員來報考，怎麼會是去提升退休金，給退休公務人員呢？這完全是請鬼拿藥單，不要讓鐵飯碗變成破飯碗。」
畢竟行政院也示警，停砍年金後，現職人員和退休人員的月收會愈來愈接近，恐怕會引發提早退休潮，造成人力短缺，像是北市府就已經缺額8300人，外界聲聲喚，就盼藍白別走改革回頭路。
