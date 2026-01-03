藍光捕蟲燈、QR實名制、人車追蹤 新北動保處3道防線成功阻疫

248260103a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

114年10月國內出現非洲豬瘟案例，為防範疫情發生，新北市政府動保處全面強化疫情訪視與場域管理。統計至12月，累計巡查超過1069場次，並查獲4間養豬場違規使用廚餘，裁罰件數居全國首位。面對高風險傳播因素，動保處同步導入藍光捕蟲燈、人車流向追蹤與豬場QR Code實名制，形成多層防護網，成功壓制疫情擴散。

動保處研判，廚餘餵養、人車進出管理及病媒昆蟲干擾為防疫破口，自10月底起展開密集宣導，要求廚餘禁用期間不得使用動物性廚餘，同時落實人車管制。不過仍有場域違規，動保處依法重罰，阻斷疫情透過廚餘、運豬車輛與人員移動跨區擴散。為降低風險，動保處首度提供藍光捕蟲燈予畜牧場，除減少日本腦炎等疫病傳播，也同步降低化學消毒藥劑使用量，以兼顧防疫與環境友善。

自12月8日起，新北市全面啟動畜牧場生物安全防護網，導入QR Code實名制管理人員與車輛進出。訪客須登錄姓名、聯絡電話、職業別，進場車輛同步記錄車號，以利後續追蹤。數位化管理取代紙本登記，完整保留進出足跡，並納入農政補助申領必要條件，未配合業者將喪失相關補助資格，同時列入加強稽查對象。

動保處指出，防疫需政府、畜牧產業與社會大眾共同投入，透過跨單位合作，提供消毒藥水、捕蟲燈、消毒槽、腳踏墊與雨鞋等防疫資源，建構防疫、衛生、永續兼顧管理體系。一旦出現疫病疑慮，即可迅速啟動疫調與風險控管，全面提升防疫效率。動保處呼籲業者主動配合政策，落實場內管理，共同守住產業發展命脈。

照片來源：新北市動保處提供

