藍光無所不在！營養師曝葉黃素選擇關鍵

長時間藍光刺激。容易讓人疲勞不適。（圖／東森新聞）





每天滑手機、使用電腦螢幕，已經成為現代人的生活日常， 根據調查，多數人一天平均解鎖手機超過 80次；上班族每天接觸螢幕的時間，更往往超過10小時。長時間高強度接收光線刺激，容易讓人出現疲勞與不適，營養師提醒，這不再只是熟齡族群才會注意的問題，應該及早保養。

長時間使用3C成常態 藍光影響不容忽視

營養師 Kent表示，藍光會抑制褪黑激素分泌，影響生理時鐘，長期下來，容易讓疲勞感加重，甚至會因為年紀增長而導致機能退化，而葉黃素就像是身體裡的『天然保護層』，能幫忙減少高能量光線帶來的負擔，由於人體無法自己產生，必須透過飲食或保健品來補充。

廣告 廣告

營養師 Kent說明葉黃素成分與型態。（圖／東森新聞）

內消旋玉米黃素 強化核心穩定

然而葉黃素並非吃越多越好，選對成分型態和搭配很關鍵。營養師 Kent提到，像是游離型葉黃素，相較一般形式，更容易被身體利用，還有一種較少被提及的成分『內消旋玉米黃素』，以蓋房子作比喻，外層防護固然重要，但如果核心結構沒有顧好，整體穩定度還是會受到影響，內消旋玉米黃素的角色，就是把核心結構補得更扎實、更穩定；同時營養師也建議，可以選擇通過「藍光測驗」的產品，作為依據。

「盯晶王」藍光測驗表現優良。（圖／東森新聞）

市面上葉黃素產品選擇多元，選對產品才能發揮輔助效果，營養師推薦，像是『益比喜盯晶王葉黃素飲』，不僅是採用游離型葉黃素，劑量也趨近衛福部建議攝取的最高量，搭配內消旋玉米黃素加強核心保護力，同時也有考量到藍光使用情境，對長時間使用3C的人來說，是可以參考的日常保養選項。

「盯晶王」葉黃素劑量趨近每日建議攝取量。（圖／東森新聞）

眼睛是靈魂之窗，面對每天滑手機、用電腦的生活型態，專家建議，與其等到不適出現，不如提早做好日常保養，讓每一天都過得更輕鬆。

更多東森新聞報導

醫起看／新研究曝「1保健品」吃太多！心衰竭風險增近9成

醫起看／全台150萬男注意！性功能初老有警訊 醫示警「微軟期」是關鍵

醫起看／1毒素讓腎臟走向衰竭 醫揭3大隱形兇手

