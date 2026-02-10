藍內部路線分歧！李正皓爆驚天內幕：重量級企業家超憂慮

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文上任後的親中路線，持續引發各界質疑。三立政論《新台派上線》主持人李正皓今（10）日驚爆，藍營內部開始出現路線分歧，除了部分本土藍、政治尚有前途的青壯派藍委很焦慮之外，連某位長期大力支持國民黨的知識藍企業家也感到極度憂慮。

李正皓發文表示，現在的藍營壓力很大，上到台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，下至立法院，壓力來源就是軍購與關稅到底要不要繼續擋下去？據他得到的獨家消息：

1.部分本土藍、政治尚有前途的青壯派藍委很焦慮

李正皓說，軍購是保護中華民國、關稅是經濟議題，要同時擋下軍購跟關稅壓力極大，最糟的狀況是因為擋軍購被川普課懲罰性關稅導致股市崩盤，進而造成支持者大反彈，這是這些藍委不能承受之重。

2.某長期大力支持國民黨的知識藍企業家極度憂慮

李正皓直言，過去親美、友日、和中是國民黨對外政策的三隻腳，現在的國民黨的路線僅剩和中。這狀況對該重量級企業家來說，站在國家利益上，反美、反日對中華民國絕對不是好事 ; 站在個人情感，國民黨路線三隻腳斷兩隻，怎麼可能不垮台？也因此，該企業家開始遊說藍營友人，希望將國民黨的路線導向正途。

李正皓強調，藍營中真正有強力意志、願意不惜一切代價擋下軍購跟關稅的「首惡」是鄭麗文的國民黨中央，與傅崐萁跟他的幾位不分區或是深藍選區的立院夥伴。藍營內部開始出現路線分歧，最後誰會佔上風？國民黨會懸崖勒馬還是整個黨被親中派拖到萬丈深淵，可以持續觀察。

