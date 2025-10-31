藍全代會明登場！主軸「努力進前 藍天再現」 萊爾校長公車打卡牆成亮點

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨明（11/1）日即將召開第22屆第1次全國代表大會，今（31）日上午舉行會前記者會，介紹本次全代會主軸「努力進前 藍天再現」及主視覺，並說明全代會流程及亮點設計。國民黨副發言人張文瑜表示，這次全代會無論是活動流程、主持人團及各項亮點細節上都有妥善安排，歡迎大家明天一起參與盛會。

國民黨今舉行記者會。（圖／國民黨提供）

國民黨發言人楊智伃說，本次全代會主軸為「努力進前、藍天再現」，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道的概念希望順利接棒，一棒接一棒，棒棒是強棒。

廣告 廣告

桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤指出，大會流程方面，在播放開幕影片後，隨即進行朱立倫主席及鄭麗文主席的交接儀式。許多黨內先進也都參與盛會，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及立法院長韓國瑜都將與會。

國民黨發言人鄧凱勛指出，民調顯示國民黨無論在支持度、好感度上都重回第一名，讓萊爾校長下車只差臨門一腳，全代會場也設置萊爾校長公車的打卡牆，要讓所有黨代表成為讓萊爾校長下車的關鍵動力，把萊爾校長與綠衛兵們一起趕下車，讓這台車走回正確的道路。一樓入口處也擺設「努力進前、藍天再現」精神堡壘，象徵國民黨團結向前，讓臺灣、讓中華民國更好。

鄧凱勛說，此外，目前風靡整個社群的萊爾校長紓壓球，前三次上架都搶購一空，這次全代會也限量推出新的萊爾校長紓壓球，捐款1000元就可以獲得一顆，「限量是殘酷的」，請大家若喜歡要把握時機趕緊帶回。

記者會上並播放最新的萊爾校長宇宙彩蛋篇CF，新媒體部主任韋淳祐說明，國民黨過去4年呈現許多不同風格的政治選舉廣告，包括大選時由立委謝龍介與柯志恩演出的修車廣告，以及726反罷免時提出的「輸不起就翻桌」麻將廣告，近來則是廣受好評的萊爾校長動畫廣告，每一步都是不斷的自我突破創新，這次同樣是以創新的廣告宇宙方式來進行串聯。

韋淳祐表示，CF中看到台灣目前面臨的關稅問題、能源問題與地方治理及環境問題，民進黨政府卻無能解決，如同CF中的萊爾校長「無能又自戀，不會的東西永遠不會」。除了凸顯民進黨執政的問題，這支廣告也是在全代會前的預熱，希望藉此連接過去、現在與未來。



更多FTNN新聞網報導

邀習近平吃雞排引攻擊 黃國昌：中性描述綠都急著抹紅真是沒出息

鄭麗文稱普丁非獨裁者 黃國昌：每個人對自己評價負責

傳鄭麗文探詢明年接棒藍立院黨團總召？林德福：那明年的事還早

