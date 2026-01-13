藍兩強相爭 綠無人表態

國民黨立委陳玉珍。（本報資料照片）

民國115年地方公職人員選舉倒數，國民黨、民進黨金門縣長人選遲遲未定，國民黨立委陳玉珍早早表態，卻未獲黨中央徵召，前縣長楊鎮浯近日為金門「縣市財力分級」被調升至「第二級」公開反對，被解讀為角逐縣長的「起手式」，藍營黨內之爭浮出檯面。此外，賴清德總統在民進黨中執會多次詢問「金門都沒有人要出來選縣長？」綠營人選同樣未定。

楊鎮浯在中央公布新版「縣市財力分級」後，公開在臉書為被升至「第二級」的金門縣發聲，痛批中央忽略離島的特殊處境，評估過程中未正視離島現實條件，恐對金門地方建設與民生造成長遠衝擊，並暗指部分民代將「衝撞中央」當成累積個人聲量的舞台，反而讓金門在資源協調上更加不利，呼籲應以地方權益為核心，透過理性爭取、務實協商。

藍營人士分析，楊鎮浯此舉是重返政壇的起手式，下得精準且奇巧，一反選舉常用的抹黑、吐槽，甚至人格毀滅的招式，一舉將高度拉升到最為重要的補助款財政議題；同時也意有所指暗諷陳玉珍，國民黨內參選縣長提名人選之爭日漸白熱化。

至於民進黨力拚今年農曆年前完成各縣市首長提名，但黨內評估金馬找人「難上加難」，陷入提名卡關窘境。據了解，近日中執會上，賴清德曾2度詢問「金門都沒有人要出來選縣長？」但換來的都是一片沉默；甚至賴在會議後仍私下探問金門是否有縣長人選，就是不願放棄金門。

綠營人士分析，賴清德此舉主要是因陳玉珍的獨特性與她對大陸的善意，對民進黨來說，絕對是非常指標性的地點；其次是賴從沒有輸過選戰、不喜歡輸的感覺。