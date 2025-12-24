藍公布南高屏東縣市長參選人 鄭麗文邀王金平任最高顧問

國民黨主席鄭麗文24日於國民黨中常會上正式宣布2026年九合一選舉第一波提名，提名台南、高雄、屏東以及台東縣市長人選。她也表示，將於一月初正式請前立法院長王金平出任國民黨最高顧問，促進台灣社會和諧、推進兩岸和平。

國民黨中常會今天正式通過2026九合一選舉第一波提名，提名謝龍介選台南市長、柯志恩選高雄市長、蘇清泉選屏東縣長、吳秀華選台東縣長。

鄭麗文表示，依照現任優先原則，本應提名要尋求連任縣市，但與這些縣市長商量後，決定市政優先，不要現在就進入選戰模式，因此選擇先徵召艱困選區，她稱讚南高屏選將過去就參選過，仍持續深耕地方；由於南部幅員遼闊，他們跑不到的地方，她也願意當分身代跑。

左起：立委蘇清泉、謝龍介、國民黨主席鄭麗文、立委柯志恩、台東縣議長吳秀華。（周毓翔攝）

不過，日前傳出鄭要用前立委張顯耀任府主席兼督導南部選情，引發地方反彈，甚至引起王金平不滿，日前王在高雄舉辦感恩餐會未邀鄭，引發外界聯想。鄭麗文表示，她昨23日下午就去拜訪過王，王還問需不需要幫發澄清，她說她自己講就好，「都自己人不用澄清來澄清去」。

鄭強調，她跟王時不時就會見面，不僅昨天見面，上週二也與王餐敘，常常向王請益。至於感恩餐會，王主要是邀請高雄在地的，以王的人脈，如果她代表黨主席去，是不是歷任主席、正副總統五院院長都得找來？王不想鋪張高調，只找在地的，有民進黨的市長跟立委也不奇怪。

鄭麗文也指出，昨天她已經當面向王表達將拜託他出任國民黨最高顧問，希望他能促進台灣社會和諧、推進兩岸和平，將於明年一月初正式請他出任最高顧問，王金平也一口答應。

國民黨中常會也正式通過成立（藍白）兩黨協商工作小組，召集人由國民黨祕書長李乾龍擔任。對於民眾黨今提名立委張啓楷參選嘉義市長，國民黨副祕書長李哲華表示，民眾黨祕書長周榆修前天有致電通知，嘉義市本來就被列為藍白合作縣市之一，國民黨正式成立協商工作小組後，就可以依照此機制溝通協調，最終要提名最能勝選的人。

至於新竹市長高虹安日前二審判決無罪，但國民黨籍的何志勇仍希望爭取競爭機會。李哲華表示，他日前有與何志勇電話談過，也表達了黨中央的立場，就是禮讓現任原則，希望能依據黨中央決策進行藍白合的行動，他堅持參選的理念都尊重，但是黨有黨的機制，兩黨協商小組正式開始磋商並做成決議後，國民黨黨員也應該服膺於中常會的決議。

