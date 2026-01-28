藍六都議員提名辦法 N+1、新人加權100%
[NOWnews今日新聞] 國民黨中常會今（28）日通過「中國國民黨115年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，延續過去「N+1」制度，確保新人參選空間，根據辦法規定，35歲以下、首次參選的青年，最高可獲得100％民調加權。
國民黨發言人牛煦庭今天在中常會後受訪時指出，常會經過討論，順利通過六都直轄市議員提名辦法草案，和過去是一樣的，有所謂N+1，鼓勵新人、青年參選會有加權，該制度已經施行已久，如果每屆都變動，反而沒有公信力。當然按照正常程序，因地制宜保有彈性空間。
「中國國民黨115年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」第四條規定，為增加新人參選空間，各直轄市議員選區提名名額，應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加1名。
「中國國民黨115年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」第八條規定，為鼓勵青年參政，提升青年競選實力，中央黨部應辦理培訓 及輔選之「青年專案」。35 歲以下登記同志，即民國 80 年 1 月 1 日(含)以後出生 者，其民意調查結果得加權70%。36 歲以上至 40 歲 以下登記同志，即民國 75 年 1 月 1 日(含)至民國 79 年 12 月 31 日(含)之間出生者，其民意調查結果得加權50%。
「中國國民黨115年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」第九條規定，為鼓勵新人參選，其民意調查結果得加權30%。新人係指未曾參選公職人員選舉及未曾登記爭取本黨或他黨公 職人員候選人提名者。但有下列情形之一者，不受此限，一、 曾參選鄉鎮市區民代表、村里長選舉者。二、 曾登記爭取本黨或他黨鄉鎮市民代表、村里長選舉提名者。三、 本次登記爭取選區與曾參選公職人員選舉或曾登記爭取本黨或他黨公職人員候選人提名之選區不相同或未有部分重疊者。
特別辦法也指出，國民黨或他黨現任立法委員、 直轄市長暨縣市長、 直轄市暨縣市議員之三親等親屬及配偶 ，其參選選區與所列現任公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入前項民調加權範圍。
「美國是恩人、大陸是親人」 鄭麗文：絕對做不出骨肉相殘的事
新竹縣長最新民調！藍綠對決徐欣瑩領先 三方混戰也第一
國共智庫交流也被擋？蕭旭岑證實：有學者受打壓取消隨團
