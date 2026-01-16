藍初選 台中喬不攏 宜蘭採內參全民調

國民黨昨天協調江啟臣（右）、楊瓊瓔（左）的台中市長提名之爭，會中無共識，地方藍營基層認為，就算不能1月底確定提名，也應該趕在農曆年前。圖／聯合報系資料照片

立法院副院長江啟臣、國民黨台中市立委楊瓊瓔均表態爭取提名參選台中市長，國民黨中央昨日召集二人進行協調，但無共識。

台中基層憂衝擊選舉

江啟臣說，遺憾無共識，至於用什麼公正方式決定，充分尊重黨中央，盼一月底確定人選。

楊瓊瓔說，願再進一步協調。基層則擔心藍營內戰繼續拖下去，屆時黨內裂痕已生，恐衝擊大選。

國民黨中央昨先後協調台中市長、宜蘭縣長提名，兩組人馬兩樣情。

宜蘭二月底完成提名

台中組耗時二小時，未達成共識，會後江啟臣單獨受訪，楊瓊瓔接受電話訪問。宜蘭方面，有意參選縣長的立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德經協調後，有共識採取內參式全民調方式決定人選，預計在二月底前完成提名。

江啟臣說，他在會中充分表示，地方、基層對目前國民黨台中市長參選人選尚未底定焦慮不安，期待中央能趕快確定人選。

楊瓊瓔表示，為避免影響黨的團結，願再進一步溝通，尋求最大共識，也希望黨中央協助確保程序正義。

至於初選模式是否為「黨員三成，全民調七成」的模式？楊瓊瓔則表示，這還不確定。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，站在地方議員立場，希望中央盡快作業，如果沒辦法在一月底前確定，最好在農曆年前、二月中前確定提名人選，年後確定議員提名，才有利地方選舉。

李中說，八年前盧秀燕、江啟臣競爭黨內初選，也是在農曆年前完成。

基層推測，江陣營希望採取徵召或內參民調等非公開方式，減少外部干擾，楊陣營堅持舉辦黨內初選，使用全民調或全民調搭配黨員投票，昨天協調既已卡關，可能雙方或其中一方不肯讓步，推測協調氣氛好不到哪裡去。

基層人士認為，藍營內戰至此，基層壓力已快到臨界點，若拖到春節後，最後不管誰出線？黨內裂痕已生，對選舉有負面影響，盼中央發揮魄力，盡快安排第二次協調。

