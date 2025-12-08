藍到發光！草叢驚見「藍毛狗狗」竟不是輻射突變 專家1句話揭真相：讓人想笑又想哭

車諾比隔離區驚見全身藍色的流浪犬，照片爆紅全球，但科學家最新指出，藍毛與輻射無關，可能源自染料汙染。（instagram/dogsofchernobyl1）

你看過擁有藍色毛的狗狗嗎？烏克蘭車諾比核災至今近40年，隔離區依然受到嚴格控管。然而近日網路卻瘋傳幾張「全身呈藍色」的流浪犬照片，引發全球網友熱烈討論。有人懷疑藍色毛皮與輻射突變有關，甚至猜測是否出現特殊基因變化。對此，參與研究的科學家近期出面解釋，指出「藍色毛皮的來源其實非常日常」。

「車諾比藍狗」是輻射變異嗎？研究團隊：真相更意外

據外媒報導，照片最初由「清潔未來基金會」（Clean Futures Fund）旗下負責照護車諾比流浪犬的專案，在10月於臉書分享3隻藍狗的身影。照片曝光後，因「藍毛＋車諾比」的組合而引起瘋傳。

但該計畫的合作科學家、南卡羅萊納大學教授穆索（Timothy A. Mousseau）澄清：「藍色並不是輻射造成的基因突變。」

穆索表示，狗狗可能是在隔離區內的一座被掀倒的移動式廁所附近滾動，意外沾到裡頭的藍色化學染料，因此才會呈現異常的毛色。他形容：「任何養狗的人都知道，牠們什麼都會碰、什麼都會吃，包括糞便。」

車諾比狗群如何生存？隔離區動物大量繁衍的背後

目前車諾比隔離區內估計約有700隻流浪犬生活在廢棄村落與核電廠周邊。牠們多為核災時被迫撤離的居民所遺留的寵物後代，幾十年間持續繁衍。

雖然隔離區內動物看似適應環境，但輻射風險仍在。去年（2024）的研究指出，部分狗群確實出現了與輻射抗性相關的基因變化，使牠們得以在污染環境下存活；不過專家強調，這些基因變異與「藍毛」完全沒有關聯。

目前隔離區的輻射量仍約為一般安全標準的6倍，科學界預估該區在未來3千年內仍不適合人類居住。

藍色毛皮會再出現嗎？車諾比動物研究將如何進行？

研究團隊表示會持續監測狗群健康狀況、基因變異與可能的環境污染來源。是否會再看到其他顏色異常的動物，仍有待後續觀察。

