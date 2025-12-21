藍到看不到底？貴州自來水異色異味 官方證實已有居民肺部異常

九瓏台小區住戶打開水龍頭後，發現自來水呈深藍色，水質異常肉眼可見。（圖／翻攝自光明網）

大陸貴州遵義市播州區九瓏台小區近期發生自來水異常事件，部分住戶發現水質呈現明顯藍色，甚至形容「藍得看不到底」。更換管線時也發現管內有大量藍色固體堆積，導致居民擔憂健康受影響，部分人經體檢後甚至檢出肺部異常，事件引發高度關注。

《光明網》的報導，有住戶更換自家管線時，竟在舊管道中發現大量藍色固體沉積物。部分居民在自主健康檢查後，更被醫師告知「肺部有異常陰影」，疑與用水有關。

事件曝光後引發關注。播州區水務局於21日正式發佈公告，證實居民反映屬實，並表示自來水在進入小區前的水質檢測結果為合格，異常可能出現在小區內部供水管網。目前，涉事管件與水樣已被封存，並送往權威檢驗機構進行成分與安全性分析，檢測結果尚在等待中。

為緊急因應，地方政府已啟動送水機制，並安排更換異常管件，同時針對居民的健康疑慮，提供統一體檢服務。官方也強調，若檢驗結果確認與水質問題有關，將啟動後續醫療協助程序，同時依法追責，調查是否有單位或個人涉有疏失甚至違法情事。

整起事件目前仍在調查中，但已成為當地熱議焦點。不少網友在社群上留言表示擔憂，「這種顏色的水，我連澆花都不敢」、「喝了一年多才發現藍水，是不是太慢了」。地方政府強調，後續將全面檢討社區供水系統，並視檢測結果採取必要的清除與預防措施，以還給居民一個安心的用水環境。

