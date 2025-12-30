藍前副主席夏立言批賴擇惡固執：身邊都唯唯諾諾Yes Man

國民黨前副主席夏立言（左）。（千秋萬事提供）

國民黨前副主席夏立言卸任後擔任海貿會長，協助台商與大陸官方互動。面對中共軍演，夏立言表示，「只要會影響到台灣人民的生活，大家都不會贊成」，他也表示，任何人對於賴清德總統還有幻想的，可以放下，賴是個「擇惡固執」的人，決定的事不管對台灣人民傷害多大都做下去，身邊又都是唯唯諾諾Yes Man。

夏立言表示，他反對任何形式的軍演影響到國民的生活，雙方也必須好好想一想，類似這樣的動作，對兩岸關係到底有什麼好處？為何會引起中國大陸這樣的強烈反應，雙方都應該好好檢討。

夏立言也提到，1995年飛彈危機是因為前總統李登輝去美國康乃爾大學，2016年前總統蔡英文與美國總統川普通話，然後海峽中線沒了，大陸開始軍演，逼美國重申一中政策，美國前眾議院議長裴洛西訪台，又造就了什麼？當時美國國安單位也有人反對，我國防部也有人反對。

夏立言質疑，有時候這些事情只是讓政客跟少數人獲得利益，但是對台灣整體是否有利？這些事情或許他們個人可以獲得媒體曝光來宣傳，但實質上對台灣整體是有傷害的；因此政治人物的作為應該思考對台灣整體有無好處，沒有的話，總統身邊的智囊也該告訴他怎麼做對台灣才好。

但他話鋒一轉，說任何人對賴總統還有幻想都可以放下了，以賴過去的作為，他就是個「擇惡固執」的人，他決定的事情是堅持要做下去，不管對台灣人民傷害有多大都不在意，身邊又是很多唯唯諾諾，yes man，對政府期望不用不高。

夏立言認為，反對黨應該要有力量，有技巧告訴台灣人民，民進黨政府對台灣的傷害是什麼；不過他也提醒國民黨主席鄭麗文，國際跟兩岸關係上一定要找到平衡點，鄭麗文偏向與大陸尋求更好的關係，以此來降低兩岸的危機。

然而，夏立言提醒，鄭麗文同時也要跟國際友人以及國內選民講清楚，不可諱言是台灣選民很注重國際關係，國際友人也關注台灣民主自由發展，鄭麗文應該很清楚，連胡會當年也是兵兇戰危時去，替兩岸帶來和平氣氛，現在去大陸不是壞的時機，但是去了就會跟國內選舉有連動性，因此跟國際的互動要取得適當平衡。

