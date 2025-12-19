藍前發言人何志勇今宣布參選新竹市長 高虹安：給予祝福

新竹市長高虹安19日表示，任何人想要為新竹服務、並且願意站出來，這都是1件值得尊重的事情，她也給予祝福。（王惠慧攝）

國民黨前發言人何志勇19日開記者會，宣布參選新竹市長。甫復職的新竹市長高虹安19日出席市府公開行程，對此她回應，任何人想要為新竹服務、並且願意站出來，這都是1件值得尊重的事情，她也給予祝福。

高虹安助理費案二審撤銷貪汙罪，18日復職回到市府上班，民眾黨主席黃國昌日前提到，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情；針對是否競選連任？高昨表示，有關後續規畫，她會先拜會兩黨主席後，有較詳盡決定再對外說明。

高虹安昨復職，代理市長邱臣遠率團出國，有網友稱沒有交接，對此，高虹安則回應，其實，收到內政部回函復職函件的時間大約是在12月17日下午3點多左右，當時她就已經先跟邱臣遠處理交接相關事宜。

高虹安說，她昨天到了市府，其實也都已經跟相關局處首長大略討論過目前的市政進度，因此，並沒有所謂「沒有交接」這件事情，也請大家不要過度解讀。

