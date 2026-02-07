藍副主席酸谷立言「只比科長大一點」 陳其邁批：非常不禮貌

國民黨副主席蕭旭岑日前形容美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，高雄市長陳其邁（右二）今（7）日受訪時直批，這樣的說法「非常不禮貌」。（高市府提供）

國民黨副主席蕭旭岑日前形容美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，高雄市長陳其邁今（7）日受訪時直批，這樣的說法「非常不禮貌」，認為外交互動不應使用貶抑或情緒性的字眼，直呼「大可不必」。

蕭旭岑昨接受專訪提及，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是，「真正的老闆是川普（Donald Trump），不是 AIT 官員」，引發爭議。

對此，陳其邁表示，外交工作無論是在實質事務的推動，或是在安全、經濟、文化、觀光等各項交流合作上，都是非常重要的工作，尤其在官方外交處境相當困難的情況下，台灣更應珍惜並尊重願意支援我們的朋友，彼此之間應互相尊重。

陳其邁直批，「以科長這個稱呼，我覺得是一種非常不禮貌的行為」，外交應著重實質的推動各項合作與交流，互動上更應該彼此尊重，不應該用所謂的貶抑或者是情緒性的字眼，「我覺得大可不必」。

