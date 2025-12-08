藍助理費除罪化「沒喊卡」？林楚茵：恐突襲1分鐘過關！

論壇中心/綜合報導

藍營提案助理費除罪化引爆自家助理不滿，國民黨發言人、發言人牛煦庭8日上午才受訪稱「暫時不會排案」，下午國民黨團卻發出聲明表示，未做成具體決議，無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議，猶如打臉、推翻牛煦庭上午說法。民進黨立委林楚茵表示，國民黨擺明避個風頭，最後恐「一分鐘」表決過關。國民黨台北市議員詹為元則無奈表示，提到助理費這案，都是不具名藍委「為什麼要我具名的議員來討論」？

林楚茵在《台灣向前行》節目中直言，國民黨就是在洗大家的記憶，推新的更離譜的法案，人民就會忘記之前的法案，等風頭過後，拿到立院表決，「只要一分鐘，他們就可以變成800萬富翁」。林楚茵認為，藍營一方面踩煞車是怕影響要選縣市長的立委，另外一腳想踩油門，則是怕影響藍營地方議員2026的選舉權。林楚茵也強調，現在兩個法案已經進立院一讀，且方向盤掌握在藍營手中，代表他們隨時可以抽出來，逕付二讀、快速過關。

廣告 廣告

詹為元則苦笑說「講到助理費除罪化，都是不具名藍委說話，卻要我具名的議員來討論」，今天助理費不論是直接匯到助理戶頭，或是先進到立法委員或議員的戶頭裡面再分給議員，「都應該有單據」，不能不明不白，這是最核心的關鍵。

原文出處：助理費除罪化「沒喊卡」恐突襲1分鐘過關？詹為元苦笑：不具名藍委卻要我具名解釋！

更多民視新聞報導

藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！

中國疑冒名台灣參加越南選美 專家揭「食髓知味」慣犯！

國民黨黨章是否廢止「反共立場」？她喊：沒有參與黨的決策會議

