藍化解總預算僵局擬「民生、急迫」先付委 綠：哪些非民生？

面對總預算僵局，國民黨尋求解套方法，研擬「急迫性、民生性、地方補助性」三條件為目標。（圖／東森新聞）





面對總預算僵局，國民黨尋求解套方法，研擬「急迫性、民生性、地方補助性」三條件為目標，先將這部分的預算付委審查，但這件事還得尋求民眾黨共識。對此總統賴清德曾說，只讓少數預算通過，是為德不卒；民進黨立委也質疑，總預算裡面哪些不是民生所需？

賴總統沒多談，只是總預算卡關僵局，藍營決心要出招化解，擬以急迫性、民生性、地方補助性三目標，依預算法第54條規定將30多項新興計畫，先付委審查，預計13日才提案，但也得先跟白營談共識。

廣告 廣告

立委（國）李彥秀：「在野黨一定會充分合作，未來會把民眾黨的意見，納進來115年，重大新增計畫表當中，民進黨執政想的，每天都是政治鬥爭，而在野黨則是努力，找到解決問題方法。」

據了解這30多條優先審議預算項目，內容包括TPASS、一般性補助款、河川改善計畫、生育給付等等，在野要替地方政府撐腰，防範中央再情勒。

立委（民）蘇巧慧：「就可以看得出來，連國民黨團也知道，總預算不審，是會多麼影響國家，還有影響人民的權益。」

或許藍營有這規劃，也是看卓揆強調，115年度總預算案未審議通過，就不能動2992億元，影響的包括新興計畫1017億，其中含地方補助款507億，只是賴總統對在野的作法，認為是為德不卒。

立委（國）王鴻薇：「如果今天我們，是為德不卒，你是根本不做，那就根本是缺德。」

立委（民）鍾佳濱：「超過3兆的總預算，哪些不是民生所需要的，哪些不是涉及地方建設，與其要這樣區別，就實質行審議。」

立委（國）王鴻薇：「其他的非新興預算，其實根據預算法，它仍然可以照樣執行。」

在野想維持監督力道，又怕選民對拒審，總預算感到不耐，藍營倡議放行新興預算，但還得撫平雜音凝聚共識。

更多東森新聞報導

桃機三航廈招標曝「內鬼」 前工程處長再遭起訴

在野擬放行「部分」民生預算 賴總統轟「為德不卒」

快訊／台南跟進了！免費營養午餐 估花16億預算

