藍北市松信市議員初選參選爆炸 地方內參民調李明璇、許原榮位列前2名
記者周志豪／台北報導
迎戰年底直轄市議員選舉，台北市松山信義區成藍營一級戰區，除「北漂最美主持人」李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，「KMT河智媛」楊智伃今也將正式宣布參選。而地方內參互比民調出爐，李獲過半壓倒性支持。
迎戰2026台北市松信區市議員選舉，國民黨擬提名5席，其中現任3席市議員篤定獲黨提名連任，而原市議員徐巧芯與王鴻薇轉戰立委後兩席遺缺，則由有意爭取國民黨提名參選新人角逐，預計3月啟動初選。
目前有意爭取國民黨提名參選松信區議員的除李明璇、許原榮、楊智伃， 2022年市議員初選席敗的北市青工前總會長滿志剛，副市長林奕華與前議員陳孋輝服務處主任、富錦里里長李煥中，立委徐巧芯辦公室主任陳暉均有意角逐。
而在6搶2的參選爆炸格局中，昨天的許原榮與今天的楊智伃，更是千呼萬喚始出來。
據了解，1月底藍營松山信義區地方要角，為釐清除陳暉（當時一度已非在討論之列）外的5位有意參選者實力，藉以勸進特定人參選，委外進行民調。
最終，該份5位擬投入初選參選人「互比」民調結果顯示，起跑最早的李明璇獲53.4%的支持，取得壓倒性領先。民調第二則為許原榮，獲17.2%支持度。其後依序為滿志剛的9.1%、楊智伃的5.7%、李煥中的3.8%。
但應注意的是，國民黨此次直轄市議員初選，青年最多民調可加權70%、未於同選區參選新人還可獲30%民調加權。以此標準，李明璇、楊智伃可獲百分百加權，首度參選公職的許原榮也有30%加權，上述民調須再經加權。
熟悉國民黨內市議員初選人士表示，初選民調隨每個人公布狀態會有變動，還未正式宣布慘選者，因地方會認為還不一定要選，接到電話時多會直覺排除，所以須在大家都確定參選後戰局才算真正開始，民調會有全新排列組合。
該人士也提到，都會區中複數選區（如市議員）選舉藍營初選，因多採「未排綠」全民調決定人選，最後勝負關鍵不會在組織，媒體聲量與知名度才是決勝關鍵。
該份藍營地方要角委託進行的「國民黨台北市松山信義區市議員初選互比式支持度」內參民調，係於1月22、23日，以家戶電話與手機各半方式對該選區成年民眾施測，最終有效樣本數達1340人，正負誤差2.7%。
而該份民調施測題目為，「若今天進行國民黨台北市松山信義區市議員初選投票，下列人選您最支持哪一位？」（單選），實際有效樣本對象，則進一步篩選出「自述會參與國民黨初選投票」或「投票意願高」者。
不是台中、新北！陳鳳馨坦言對「這縣市」選情最悲觀：國民黨恐分裂
2026年九合一大選，新竹縣長初選選情引發關注，民進黨方面，雖然參選人尚未確定，但竹北市長鄭朝方呼聲最高；國民黨內部則鬧得沸沸揚揚，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各自相持不下。對此，媒體人陳鳳馨直言，國民黨執政縣市中，她對新竹縣最感悲觀，就算初選確定人選，另一方也不會退讓，藍營恐面臨分裂危機。《鋒燦傳媒》昨（6）日公布新竹縣長民調結果顯示，若陳見賢對上民進黨潛在人......
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
內政部拒給李貞秀機密！白營提蔡英文開嗆了
[NOWnews今日新聞]民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳昨日表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，今（5）日特別出席行政院會後記者會表示，自己認真希望各部會首長...
封殺軍購案…國民黨還要谷立言傳話美議員 蔣萬安：立院要實質審查
國民黨、民眾黨10度在立法院程序委員會封殺國防特別條例，連付委審查都不讓，引起美國不分黨派國會議員關切。但在國民黨副主席蕭旭岑6日大酸AIT美國在台協會處長谷立言，「只是比科長大一點而已」之後，國民黨今（7）日又發聲，要谷立言如實向美方轉達，不要被民進黨政府誤導。對此，台北市長蔣萬安稍早強調，民主社會「立法院要實質審查」。
中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉曝「這1傳聞」恐是真的！
論壇中心／綜合報導繼前中央軍委副主席張又俠被調查之後，又有三名中共軍工企業高官因腐敗被終止人大代表資格，分別是中國航空工業集團原董事長周新民、中核集團原總工程師羅琦和中國工程物理研究院原院長劉倉理。對此，專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上透露，美國情報部門披露，解放軍高層遭清洗是因貪腐嚴重，包括火箭軍有大批彈道飛彈內裝的不是燃料，是水，「現在聽來很可能是真的」！吳崑玉表示，我原來以為這個是假訊息，現在看到逮了這三個軍工高層以後我開始覺得，美國的情報有可能是真的，不然為什麼要逮這三個人？可能是真的火箭有灌水、質量有問題、核武建設基地中間有紕漏，因為最好貪錢就在這些地方，貪還要配合腐敗，不只貪錢，該做好的事可能沒做，就造成這樣的結果，這些人職務都不低，要取消他的人大委員資格以後才能夠移送法辦，這是中國法律的規定，所以已經嚴重到這種地步，那就表示不是小事。習近平設定目標，希望中國在2035年實現「全面軍事現代化」，使中國成為僅次美國、全球最大軍費支出國。然而，美國五角大廈在最新評估中卻指出，解放軍內部根深蒂固的貪腐問題，正嚴重阻礙其軍事現代化的進程。原文出處：中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉：飛彈裡裝水的傳聞恐是真的！ 更多民視新聞報導李貞秀就任立委成未爆彈？媒體人籲「勿等閒視之」李貞秀"擁中國國籍"當立委！律師曝"嚴重後果"！川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！
蕭旭岑稱美政客不該干涉台灣內政 吳思瑤提一事打臉：驗證王滬寧叫他往右就往右
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國防特別條例持續卡關，藍白有意自提版本，引起美國議員發聲，力挺院版儘速付委審查。不過，國民黨副主席蕭旭岑就批評，美...
林保華觀點》反美紅利！只比科長小一點點的蕭旭岑 妄想大躍進「中共副國級」？！
[Newtalk新聞] 充當國民黨副主席的原馬辦主任蕭旭岑，在北京見了全國政協主席王滬寧，爛尾變成了狼尾。自以為見了中國的正國級，自己就是只比正國級小一點點的副國級了，於是口出狂言，嘲諷AIT駐台辦事處處長谷立言「只比科長大一點點」，以為自己可以爬到谷立言頭上了，即將出任中國政協副主席了。他不但不把美國官員放在眼裡，連國民黨其他要員也不放在眼裡。如果他當政協副主席，國民黨主席鄭麗文難道去當全國政協主席？這是他的「中國夢」吧？ 2012年5月，自稱是連戰同學的美國西東大學（Seton Hall University）退休教授楊力宇來台灣，接受專訪時指出馬英九的問題在於「事必躬親」，導致總統淪為科長層級，且身旁缺乏具能力的政治幕僚，使其成為孤家寡人。 蕭旭岑時任國民黨文傳會主委，次年才出任馬英九總統府副秘書長，這時也不過是比馬科長小一點點。一直到出任馬辦主任，都是比科長小一點點不能跨越主子，現在想大躍進到中國大一點點，因而不但在中國公開反美，說民進黨「媚美反中」，還要掏空台灣。都是一派胡言。 台灣與美國簽署關稅協定，如果是）「媚美」，只要美國拿出協議讓民進黨政府簽下就可以了，哪裡需要鄭麗君
伊朗拒絕核讓步! 美國加碼制裁升高緊張 以空軍司令擬定轟伊行動方案
[Newtalk新聞] 中東局勢持續緊張，以色列空軍司令托默．巴爾與以色列國防軍情報局局長什洛米．賓德近日就與伊朗日益升高的局勢舉行會晤。會談期間，雙方批准一項計畫，內容包括在以色列遭到攻擊的情況下，可能在伊朗境內展開軍事行動。 在外交層面，伊朗日前於阿曼與美國進行會談。根據《華爾街日報》( WSJ ) 報導，伊朗在會談中拒絕美國提出的要求，包括停止鈾濃縮活動，或將相關核燃料轉移至近海地區。該立場顯示雙方在核議題上未能達成共識。 美國隨後對伊朗採取進一步行動。在與伊朗會談結束後不久，美國宣布對伊朗實施新的石油制裁，相關措施針對伊朗能源出口。此舉發生於核談判未取得進展之後，制裁內容已正式對外公布。 在軍事動態方面，美國持續於中東海域部署兵力。今日，「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦打擊群在兩艘軍用補給艦與兩艘美國海岸警衛隊巡邏艦的護航下，航行於阿拉伯海，第九艦載航空聯隊的飛機在上空執行飛行任務。查看原文更多Newtalk新聞報導川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統
陳水扁直言「非常同情賴清德」！嘆任內也被擋軍購：他比我還難做
即時中心／黃于庭報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅多次通過爭議法案，更數度阻擋攸關國家安全韌性的國防特別條例，連付委審查都沒辦法。我國現狀也引來美國關注，美國在台協會（AIT）、國務院多次挺軍購，多名參議員更是接連發聲，表示對在野大幅削減國防預算感到失望。對此，執政時期也曾被擋軍購的前總統陳水扁坦言，自己非常同情總統賴清德，比他當總統時還難做。
陳水扁：國家安全不能開政治玩笑 全民當賴清德後盾力挺國防預算
前總統陳水扁今天回顧總統任內推動軍購案歷經在野黨杯葛與預算受阻，強調國防預算與國家安全不能開政治玩笑。呼籲在野黨不要對總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算再開政治玩笑，並強調賴清德面對比他更惡劣的政治環境，全民要成為賴清德的後盾。
擋國防預算美議員失望！蔣萬安：嚴格把關
[NOWnews今日新聞]行政院提出1.25兆國防特別預算，但遭藍白聯手無法排入程序審查。美國在台協會（AIT）處長谷立言近期不斷談及通過國防預算的重要性，美國跨黨派國會議員今（7）日也發出聯合聲明，...
藍營恐分裂？媒體人點名「這縣市」最悲觀
[NOWnews今日新聞]國民黨2026年新竹縣長提名戰火持續升溫，現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩雙方態度強硬，歷經黨中央兩度協調仍無共識，最終確定將以「全民調七成、黨員投票三成」的七三制方式進行黨內初...
芯費大戰2.0？費鴻泰主任許原榮選松信 韓國瑜讚：團隊寶藏｜#鏡新聞
備戰2026縣市議員選舉，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，今（2/7）日宣布投入台北市松山信義區議員選舉，爭取代表國民黨參選。而許原榮也曾擔任前立委費鴻泰辦公室主任，國民黨立委徐巧芯辦公室主任陳暉也動作頻頻，若他宣布爭取提名，松信區可能上演「芯費大戰2.0」。
國民黨台中市長「姐弟之爭」3月底辦民調 盧秀燕：太晚了
國民黨台中市長選舉「姊弟之爭」，黨中央預計3月25日至31日進行民調。對此，台中市長盧秀燕今天（7日）受訪表示，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，三月底民調太晚，既然兩人都同意全民調，不如早點挑個黃道吉日，把
美麗島電子報民調》新竹縣長最新「分裂戰況」出爐！徐欣瑩藍軍支持度曝光
2026九合一大選春節倒數，國民黨部分縣市傳出初選爭端，新竹縣長方面，有立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢力爭提名，雙方互不禮讓，引發藍軍分裂危機；徐欣瑩日前在支持度領先的情況下，因不滿黨內初選還要納入黨員民調，一席言論一度引發恐脫黨的討論；民進黨方面，雖人選尚未底定，但以竹北市長鄭朝方呼聲最高。《美麗島電子報》最新民調顯示，兩人在與民進黨可能對手鄭朝方、三腳督......
江和樹曝：綠營最會顧電話 台中藍營民調卻傳要5千份
國民黨中央黨部協議台中市長初選民調惹議，民眾黨台中市議員江和樹今（7日）爆料，（外傳）藍營此次民調要收集5000通電話以上，這是選總統格局的民調，台中市長2500份民調就嚇死人，尤其民進黨最會顧電話，屆時有人恐將增加綠營3至4成票數，有人會被犧牲掉，他真的非常擔心台中會失守。
民調／新竹縣藍營內鬥！陳見賢逆轉超車徐欣瑩 差距曝光
國民黨新竹縣長提名內鬥，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢協商破裂，將進行初選，但徐欣瑩抗議黨務不公，更揚言，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。不過，根據《鋒燦傳媒》今（6）日公布最新民調，陳見賢支持度以41.8%超車徐欣瑩的33.6%，兩者相距8個百分比。
國民黨要谷立言轉達美國別被誤導 蔣萬安：支持厚植國防實力
美方關切1.25兆元軍購特別預算於立法院暫時擱置審議，國民黨今（7）日請美國在台協會台北辦事處處長谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。對此，台北市長蔣萬安說，支持厚植國防實力，但「我們也是民主社會，立法院要實質審查、嚴格把關。」
藍台中市長初選廝殺！江啟臣怒黨中央公開民調時間、未參與二次協調
國民黨中央昨（6）天突然發布，黨內台中市長初選民調將在三月底「最後一週」完成，讓有意爭取提名的立法院副院長江啟臣氣得跳腳，認為公開民調時程與先前的協議內容不符，恐讓民調失真。不過對手立委楊瓊瓔卻認為，