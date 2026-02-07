藍北市松信市議員初選參選爆炸 地方內參民調李明璇、許原榮位列前2名

國民黨前發言人李明璇。周志豪攝



迎戰年底直轄市議員選舉，台北市松山信義區成藍營一級戰區，除「北漂最美主持人」李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，「KMT河智媛」楊智伃今也將正式宣布參選。而地方內參互比民調出爐，李獲過半壓倒性支持。

迎戰2026台北市松信區市議員選舉，國民黨擬提名5席，其中現任3席市議員篤定獲黨提名連任，而原市議員徐巧芯與王鴻薇轉戰立委後兩席遺缺，則由有意爭取國民黨提名參選新人角逐，預計3月啟動初選。

目前有意爭取國民黨提名參選松信區議員的除李明璇、許原榮、楊智伃， 2022年市議員初選席敗的北市青工前總會長滿志剛，副市長林奕華與前議員陳孋輝服務處主任、富錦里里長李煥中，立委徐巧芯辦公室主任陳暉均有意角逐。

而在6搶2的參選爆炸格局中，昨天的許原榮與今天的楊智伃，更是千呼萬喚始出來。

據了解，1月底藍營松山信義區地方要角，為釐清除陳暉（當時一度已非在討論之列）外的5位有意參選者實力，藉以勸進特定人參選，委外進行民調。

最終，該份5位擬投入初選參選人「互比」民調結果顯示，起跑最早的李明璇獲53.4%的支持，取得壓倒性領先。民調第二則為許原榮，獲17.2%支持度。其後依序為滿志剛的9.1%、楊智伃的5.7%、李煥中的3.8%。

但應注意的是，國民黨此次直轄市議員初選，青年最多民調可加權70%、未於同選區參選新人還可獲30%民調加權。以此標準，李明璇、楊智伃可獲百分百加權，首度參選公職的許原榮也有30%加權，上述民調須再經加權。

熟悉國民黨內市議員初選人士表示，初選民調隨每個人公布狀態會有變動，還未正式宣布慘選者，因地方會認為還不一定要選，接到電話時多會直覺排除，所以須在大家都確定參選後戰局才算真正開始，民調會有全新排列組合。

該人士也提到，都會區中複數選區（如市議員）選舉藍營初選，因多採「未排綠」全民調決定人選，最後勝負關鍵不會在組織，媒體聲量與知名度才是決勝關鍵。

該份藍營地方要角委託進行的「國民黨台北市松山信義區市議員初選互比式支持度」內參民調，係於1月22、23日，以家戶電話與手機各半方式對該選區成年民眾施測，最終有效樣本數達1340人，正負誤差2.7%。

而該份民調施測題目為，「若今天進行國民黨台北市松山信義區市議員初選投票，下列人選您最支持哪一位？」（單選），實際有效樣本對象，則進一步篩選出「自述會參與國民黨初選投票」或「投票意願高」者。

