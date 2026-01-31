藍北市松信市議員初選成一級戰區 「韓國瑜、費鴻泰主任」許原榮確定參戰

前立委費鴻泰辦公室主任、現任立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮。截自許原榮臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨內有意參選年底北市第3選區（松山信義）市議員選舉新人「爆棚」，除有「北漂最美主持人」李明璇、「KMT河智媛」楊智伃兩人的「黨發言人內戰」，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮在地方勸進與長考後，也確定參戰。

值得一提的是，許原榮過往也是前立委費鴻泰任台北市議員、副議長至立委期間的辦公室主任，深耕、服務松信區逾20年，熟稔基層組織，正式參選後，在承繼費政治香火與屬韓國瑜嫡系加持下，勢必撼動新人初選結構。

廣告 廣告

只不過地方評估，因本屆國民黨直轄市議員提名機制，維持初選民調新人與青年加權最高100%制度，許僅能得到30%新人加權，無法拿到青年加權部分（最高70%），恐成初選硬傷，必須要更努力才能順利通過初選。

此外，也因許原榮將爭取國民黨提名，2023年台北市第7選區（信義南松山）區立委初選時，曾因「芯費大戰」結下心結的現任立委徐巧芯辦公室主任陳暉近日也動作頻頻，是否在議員初選與許上演「芯費大戰」2.0，也引發關注。

迎戰2026台北市松信區市議員選舉，國民黨擬提名5席，其中現任3席市議員已篤定獲黨提名連任，而原市議員徐巧芯與王鴻薇轉戰立委成功後留下的兩席，則由有意爭取國民黨提名參選新人角逐，預計3月啟動初選。

目前表態爭取國民黨提名參選松信區市議員的除李明璇、楊智伃與許原榮外，還有2022年市議員初選席敗的北市青工前總會長滿志剛，以及副市長林奕華與前市議員陳孋輝服務處主任的現任富錦里里長李煥中。

也因有意參選新人爆炸，又都各具實力，年底台北市松信區市議員初選，也成國民黨內年底六都市議員「一級戰區」。

對藍營新人湧入競逐松信區市議員提名，徐巧芯認為這是好事，自己也鼓勵年輕人出來參選，後續有辦活動也會公開邀請大家，讓所有新人能與選區民眾多互動、良性競爭；但畢竟還沒正式登記，最後實際參與初選情形待觀察。

至於去年4月間曾表態年底市議員選舉將支持滿志剛，徐巧芯坦言，「想法並沒有改變」，還是很支持滿，因為滿2022年在松信區參與過議員初選，即使最後未被提名也沒離開，繼續在這深耕4年，這件事本身就值得肯定。

但徐巧芯也同意，因滿志剛已非首度參選新人，青年加權也已經逾標，在此次初選制度下，無法獲得民調沒有加權，會比較辛苦。

更多太報報導

藍直轄市議員提名確定沿用N+1、加權百分百制 政二代條款影響家族交棒

憂「曾獻瑩2.0」 藍市議員初選擬維持新人青年加權百分百有質疑

松山吃麻油雞宣示參選松信市議員？ 楊智伃：繼續在第一線為台北市民打拚