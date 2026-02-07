藍北市議員選戰引爆舊怨？許原榮：不覺得是「芯費之戰」延續

國民黨北市議員松山信義選區大混戰，立法院長韓國瑜、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮今（7）日正式宣布參選，並且隨即請來立委王鴻薇加持共同掃市場，而韓國瑜也在臉書發文恭喜許原榮，不過因為立委徐巧芯辦公室主任陳暉也可能參選，引發本屆松信議員成為「芯費大戰2.0」；對此，許原榮表示，參選市議員不覺得是芯費之戰延續。

由於過去徐巧芯跟王鴻薇有恩怨，也跟費鴻泰有恩怨，因此被問到這次市議員初選是否將與陳暉上演「芯費大戰2.0」時，許原榮表示，尊重所有人選擇，選舉就是競爭，競爭難免會有摩擦，那也顯示黨內其實是民主的，競爭之後會有尊重與合作，團結是很多元的。

王鴻薇則強調，許原榮原來是費鴻泰的辦公室主任，長期在松山和信義服務，有很好的口碑；過去她擔任議員，許原榮在中央幫忙很多，這次終於決定參選，希望許原榮能夠在眾多的競爭者中突圍而出，讓這位一直在幕後大力協助他們的成熟助理世代，讓大家認識他、選擇他。

韓國瑜上午也在個人臉書粉專轉發許原榮粉專參選市議員的貼文，並寫下「這兩年一起工作的日子，原榮的專業、認真、負責有目共睹，是我們團隊的寶藏，這種工作態度，放到哪裡都會發光，原榮加油！」

