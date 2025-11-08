藍北市黨部黨權更迭 2026松信、士北市議員新人參選空間將重新盤整

台北市議會議長戴錫欽。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市議員選舉，台北市議員選戰是國民黨多數新人搶攻戰區，松山信義區更是重中之重，新任市黨部主委戴錫欽是否維持前主委黃呂錦茹「新人+3」構想，影響新人布局。戴昨受訪證實，要再整體評估才能決定+2或+3。

戴錫欽表示，國民黨2022年在松信區提名5席參選，最後5人都當選，如今議員王鴻薇與徐巧芯以轉戰立委，民進黨也有議員許家蓓離世，這區本來就是很多新人瞄準的選區，國民黨在松信區一定也會再提新人、一定會有初選。

只是國民黨在松信區市議員選舉，新人要提名+2或+3？戴錫欽說，這要看後續選區狀況、新人爭取選票能力與各黨可能提名情形，再整體評估；自己接下來會徵詢所有現任黨籍市議員想法，之後也會做民調參考，再最後決定。

據了解，目前有意爭取國民黨提名參選明年松信區市議員者眾，包含黨前美女發言人李明璇、前北市青工總會長滿志剛、富錦里里長李煥中。此外，另一黨前美女發言人楊智伃、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮也獲勸進。

民眾黨部分，傳已整合將提名由黨副秘書長許甫參選松信區市議員。

民進黨部分，市議員洪健益傳將交棒兒子洪宣明，市議員許淑華也將放棄連任，由堂弟許譽騰與辦公室主任連峻毅競爭接棒資格。此外，英系擬推前士北區市議員呂瀅瀅接許家蓓遺缺，另有湧言會新人郭凡也表態參選。

黃呂錦茹因官司問題，確定不續任台北市黨部主委後，國民黨明年北市議員提名策略與布局，確定將重新來過。戴錫欽表示，目前僅可確定，至少會提名本屆當選席次數的31席，再力拚國民黨繼續在市議會獨立過半。

至於各區市議員提名席次數，是否再新增新人參選空間？戴錫欽坦言，目前除現任席次較明確外，各區是否增額提名，還要再看各區情況；應確保一定會確保，也會盡力把我們的席次極大化，不過不會自我膨脹。

戴錫欽表示，之後也會與台北市長蔣萬安交換意見，並與黨中央確認，新人與青年初選民調加權的門檻與保障程度，是不是跟上次一樣標準，當前還有太多變數還沒確定，也有很多東西還要去協調處理，最終提名席次還要盤點。

而依據黃呂錦茹原本構想，明年北市議員在士北區擬提4+2席、港湖維持5席、松信區擬提5+1席、中山大同區維持4席（2022落選1席）、中正萬華維持4席、大安文山維持8席、平地與山地原民選區各維持1席。

其中，松信區要拚拿回第6席、中山大同區也要力拚拿回第4席，士北區則盼引入外援前議員楊靜宇與前市議員林瑞圖之子林揚庭後，擴增當選席次。

戴錫欽表示，士北區無黨籍黨友擬參選人多，也要思考楊靜宇、林揚庭加入後得票實力，另外黨籍市議員陳重文官司是否將影響連任，也都要綜合考慮，才能決定提名數。而中正萬華區黨籍市議員應曉薇官司影響，也是提名變數。

至於推動藍白合是否影響提名席次？戴錫欽澄清，不會犧牲藍營市議員小雞權利，只是會很務實、有前提的看待兩黨合作這件事，若民眾黨願支持蔣萬安連任，在他們沒母雞情況下，從合作角度，蔣也該為他們議員參選人站台。

