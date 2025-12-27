「藍區」長者多活過90！醫曝長壽飲食法：5種食物每天吃防失智

記者簡浩正／台北報導

研究指出，大量攝取多酚類食物，如蔬菜、黑豆，有助於抗老。（示意圖／翻攝自pixabay）

近年養生風氣盛行，多數人開始關心自己的飲食、運動及睡眠。恆新復健科診所醫師王思恒引述1項國外研究指出，「藍區」的長者因為長年攝取天然植物性飲食、大量「多酚」類食物、身體活動多、強大的家庭支持、低壓生活，才能長壽。

王思恒解釋，所謂「藍區」（Blue Zones）是指全球長壽人口密度最高的五個地區，包括日本沖繩、義大利薩丁尼亞、希臘伊卡利亞、美國加州洛馬琳達，以及哥斯大黎加的尼科亞。這些地方的高齡者普遍活過90歲，卻極少罹患糖尿病、心臟病或失智症，且維持良好的身體功能與思考能力。

廣告 廣告

根據研究，這些藍區居民雖來自不同文化背景，卻有幾項共通的生活習慣，包括植物為主的天然飲食、攝取大量多酚、大量身體活動、強烈的家庭、社群支持，以及穩定作息、樂觀心態。王思恒表示，最關鍵的因素之一就是「以植物為主的天然飲食」，他們每天大量攝取蔬果與豆類，幾乎不吃加工食品，並習慣以橄欖油、堅果取代動物性脂肪。

王思恒說明，多酚存在於蔬菜、水果、豆類、橄欖油和茶飲中，具有強大的抗氧化與抗發炎能力，能夠減緩細胞老化、保護DNA與端粒，進一步降低心血管疾病與神經退化疾病的風險。

如何借鏡藍區的生活智慧？王思恒建議，平時飲食可以多攝取抗老物質「多酚」，不妨從以下5方面來調整：

●每餐都有蔬菜：深綠葉菜、十字花科蔬菜、野菜，越多越好。

●豆類作為蛋白質來源：黑豆、鷹嘴豆、毛豆都是好選擇。

●水果取代甜食：選擇芒果、藍莓、番木瓜、葡萄等天然多酚豐富的水果。

●用橄欖油代替其他油脂：冷壓初榨最佳。

●喝「天然飲料」：綠茶、草本茶、黑咖啡都含有抗氧化多酚。

更多三立新聞網報導

AI假醫生氾濫抓不了？假北榮陳志明醫師、YT擁2.3萬訂閱 小心受騙賠健康

2026首波寒流這天殺到！「北台轉雨」時間出爐 專家揭元旦曙光機率

藍白別再喊冤！「10萬生育補助」被總預算卡關「1類人」完全沒得領

6旬男常應酬「臉腫以為牙周病」竟是癌症！醫曝「口腔3情況」快就醫

