藍協調台中參選人破局 何欣純:江啟臣是好人 楊瓊瓔比江啟臣好

2026台中市長選戰，國民黨人選首場協調破局，將披民進黨戰袍出戰的立委何欣純在民視「新聞觀測站」節目，分析可能對手，她說「楊瓊瓔是強勁對手，對地方的熟悉度比江啟臣好」，而江啟臣「是個人才，但就繼續替國家、立院服務，台中讓我來就好」。

(往下繼續閱讀全文。完整影音專訪見文末連結)

民進黨台中市長參選人 何欣純：』方慈好，各位觀眾大家好。」

行程滿檔、特別受邀上「新聞觀測站」節目、談備戰台中市長選舉的立委何欣純，一週好幾趟來回台中台北，每到立院，遇上國民黨可能對手、立法院副院長江啟臣，雙方互動如何？

何欣純：「我們見面還是都會打招呼，我會主動跟他握手，跟他噓寒問暖、聊天一下。」節目主持人劉方慈追問何欣純，「江啟臣是什麼樣的人？」

何欣純：「他是一個博士，有國際觀，確實是一個人才。我覺得就尊重他的專才、長才，繼續地為國爭光，我覺得人民自有一把尺跟評斷標準，所以妳問我"江啟臣副院長是什麼樣的人"? 好人、人才，也希望他為國家服務，台中這個城市的服務，我來做就好。」主持人 劉方慈：「他留在立法院就好了？」何欣純：「哈哈哈！」

霸氣喊話江啟臣，好好留在國會就好，台中市長我來做！但若對上的，是資深立委楊瓊瓔呢？

何欣純：「她會是一個強勁的對手，基層實力雄厚，再加上楊委員過去的選區，早期是原台中縣山、海、屯，對地方的熟悉程度，相對的在我的觀察，應該會比江副院長來得好。」

即使是強勁對手，何欣純表示，仍有信心勝選。台中市這一戰，林佳龍曾在2014年，贏了對手胡志強20多萬票，終止國民黨的長年執政，這回，民進黨企圖「收復失土」，但目前情勢詭譎。

何欣純：「是不是柯文哲要來選市長？我不知道，但是白營也有人拋出說，據他們自己的內部民調，他們比較支持江啟臣。這兩個消息好像有一點矛盾，所以假假真真、真真假假，在國民黨主席鄭麗文主政之下，他們的藍白合到底是怎麼樣的走向？我覺得這些都是一個未來充滿變數跟不確定性，所以我們還是保持觀察。」

不管對手是誰，保持自己選戰節奏，早已展開請益之旅的何欣純，台中29區625里，山海屯走透透。何欣純表示，將持續深入地方，傾聽意見，納入政見，爭取市民信任與支持。

主持人劉方慈問何欣純對上國民黨兩位可能對手楊瓊瓔江啟臣勝算為何，何欣純說楊瓊瓔比江啟臣熟悉地方，江啟臣是具國際觀人才。(圖/民視)

何欣純(右)認為台中市具有發展為南韓釜山觀光勝地的潛力。(圖/民視)

何欣純(右)提政見要撕掉台中「慶記之都」與「豬瘟之都」標籤。左為主持人劉方慈。(圖/民視)



