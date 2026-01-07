藍反對《國安法》倉促修法 要求先開公聽會
[NOWnews今日新聞] 解放軍去年底封鎖台海演習，加上近來對台灣內部滲透嚴重，行政院為此通過《國安法》修正草案，增加「參與組織罪」、與網路鼓吹戰爭等行為可處罰鍰，不過會議一開始，輪番上台發言，認為《國安法》對於危害國安的定義不明，恐侵犯人民言論自由，若強行通過，民進黨會對不起民主前輩鄭南榕。原民立委高金素梅更說，通過這樣的《國安法》，會讓台灣變成納粹德國，反對倉促修法。
經休息協商後，擔任主席的民進黨立委王美惠宣布，今天質詢完後，未來會由藍綠各辦一場公聽會。今天質詢到將近下午1點時，王美惠也宣布，《國安法》另定期再審查。
內政部書面報告提到，《國安法》修法後，增訂鼓吹戰爭言論之行政裁罰，經內政部會商法務部、陸委會及相關機關認定有鼓吹戰爭言論者，得處以罰鍰。
此外，為落實公民與政治權利國際公約規定應以法律禁止鼓吹戰爭宣傳之意旨，避免境外敵對勢力或在地協力者利用網路從事滲透與認知作戰，或對於鼓吹戰爭言論及網路內容涉及公開散布危害國家安全或社會、財政、經濟安定之錯假訊息等情形予以適當限制及處理，有必要於兼顧言論自由之保障下，增訂管制及相關處置措施。
王美惠等人提案增列「或受其指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助者」也納入處罰範圍；此外，鑑於現行規定往往僅能處罰發起人而無法處罰參與組織之人，草案也增加經營、管理、執行業務等文字，使相關參與組織實際營運之人也納入處罰範圍。
多位綠委也提案提高共諜的刑罰與罰金，陳冠廷修法規定，意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區違反第2條第1款規定（發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織）者，處10年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以上2億元以下罰金；為大陸地區以外違反同款規定者，處5年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣5千萬元以下罰金。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
總預算沒過會害TPASS斷炊？她酸民進黨狼來了：今年又用老招造謠
快訊／賴清德元旦譴責也沒用 藍白第六度封殺1.25兆國防特別預算
憂黃國昌卸任立委後入獄、柯文哲被重判10年 蕭旭岑：恐變綠白合
其他人也在看
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 290
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 535
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 175
才笑喊習近平「大哥」就被抓！ CNN：馬杜洛下場震撼北京
美國特種部隊閃電突擊委內瑞拉，生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅震驚國際，更重創中國在拉美地區布局數十年的戰略利益。就在馬杜洛被捕前數小時，他還在官邸與中國特使邱小琪談笑風生，大讚習近平是「老大哥（older brother）」，不料轉眼間便淪為美軍階下囚。此舉讓中國痛失最堅定的「全天候戰略夥伴」，更引發中國民間熱議：美軍可以，解放軍能不能也「如法炮製」對付台灣？鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 123
媒體人何啟聖嗆傅崐萁：民主的恥辱 爭取藍營提名「終結王朝」
即時中心／高睿鴻報導「傅徐體制」稱霸花蓮政壇多年，現國民黨團總召傅崐萁、其妻徐榛蔚，已輪流擔綱縣長十幾年；但如今，徐的第2任期進入尾聲，故外界頗關注，未來誰能接班大位。而昨（5）日，國民黨籍媒體人何啟聖突然宣布，他將投入花蓮縣長選舉，並會參加黨內初選；他直言，自己堅定主張，舉辦公平、公正、公開的黨內初選，也已將宣言送至藍營副主席李乾龍的辦公室。他更開嗆，自己要終結傅崐萁王朝、還暗酸後者「民主的恥辱」。民視 ・ 1 天前 ・ 131
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 171
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 6 小時前 ・ 98
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 74
不斷更新／飛官辛柏毅失聯！投放照明彈搜救
[NOWnews今日新聞]空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），晚間6點17分時，飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7點29分時於花蓮縣豐濱鄉東面10...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 35
選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說...
即時中心／顏一軒、陳治甬報導即將在1月31日卸任不分區立委的民眾黨主席黃國昌昨（5）日接受專訪時稱，在新北市長選戰中，他與國民黨籍台北市副市長李四川於不同族群各有領先，「藍白基本盤要拚到最後，再談合作」。對此，新北市長侯友宜今（6）日回應，國民黨有相關的規劃與機制，選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的，市民朋友會支持能做事的這個好人。今早10時，侯友宜在新北市副市長劉和然、藍委林德福、張智倫、國民黨新北市議員邱烽堯、民進黨議員張維倩與張嘉玲等人的陪同下，視察捷運中和光復線（新北市段）可行性研究規劃路線，並於行程中接受媒體聯訪。針對黃國昌的說法，侯友宜表示，「我們黨有黨的規劃跟機制，那最重要在這段時間，選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的；所以大家都不用擔心，我們全力以赴，做出有感的建設，市民朋友一定就會支持能做事的這個好人」。原文出處：快新聞／選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說... 更多民視新聞報導多數黨員滿意黨主席？他籲吳宗憲「一起把鄭麗文推下台」！率六都之先! 長者數最多 新北"高齡長期照顧處"正式揭牌李四川是新北最強人選？資深媒體人曝有"這問題"！民視影音 ・ 20 小時前 ・ 16
新節目首播喊卡！董智森揭阿扁1招老謀深算
[NOWnews今日新聞]前總統陳水扁原預計將於《鏡新聞》YouTube頻道開設新節目《總統鏡來講》，未料卻在首播前臨時在社群平台表示，矯正署在電話中和他證實：「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 8
(影)「我是戰俘」! 馬杜洛首度出庭拒不認罪 美議長辯攻委不必國會批准
[Newtalk新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛當地時間 5 日首度在美國法院出庭受審。他與妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）被美方押解至紐約曼哈頓南區聯邦地區法院，就多項涉及毒品與武器的重罪指控接受首次提審。庭審結束離庭時，馬杜洛以西班牙語高喊「我是戰俘」，再度將案件定調為政治迫害。 根據起訴內容，馬杜洛被控四項刑事罪名，包括「毒品恐怖主義」、共謀走私古柯鹼，以及持有機關槍與爆炸裝置等。馬杜洛當庭對所有指控拒不認罪，並向法官表示自己是「被綁架到美國」，強調：「我是清白的，我沒有罪。我是一個正直的人，我仍然是我國家的總統。」 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。首次庭審歷時短暫，辯護律師暫未提出保釋申請，法官宣布案件將於 3 月 17 日再度開庭。 《紐約時報》指出，法官在庭上要求馬杜洛確認身分時，他明確以西班牙語自稱「委內瑞拉玻利瓦共和國總統」，並重申自己遭到非法拘押。 圖:翻攝自X帳號@FactNews890604 多家美國媒體即時報導此案。《福斯新聞》指出，馬杜洛在毒品走私指控的庭審中新頭殼 ・ 1 天前 ・ 20
【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻
中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 10
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 7
全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委
空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 12
綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導九合一大選倒數327天，外界關注綠營台北市長人選是由壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄、前綠委高嘉瑜或行政院副院長鄭麗君出戰。對此，民進黨立委王世堅今（5）日鬆口透露，他有推薦4位優秀人選，而且都是非常優秀的人，黨內正在積極、緊湊地評估中，應該再過一兩個禮拜就會有結論。今早9時，立法院財政委員會邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、國防部副部長徐斯儉、海委會副主委兼海巡署長張忠龍、海巡署副署長等人就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢，王世堅也於過程中在群賢樓9樓外受訪。記者提問，綠營台北市長的人選好像一直推不出來，小雞很焦慮，您自己會出來聲援嗎？對此，王世堅表示，綠營參選議員的朋友們其實完全不需要焦慮，他們很清楚自己的實力，像是連任好幾屆的洪健益、劉耀仁與張文潔都非常強，完全不需要市長參選人來拉抬（聲勢）。第二，他強調，要參選議員的新人朋友們，在社會上有一定的歷練，也都是學養俱佳，自己並不會把參選議員的這些好朋友們列為「小雞」，而且還都必須要靠母雞（市長參選人）來拉抬，「誰拉抬誰，還不知道咧！」王世堅認為，民進黨在台北市長這一役，並不存在「小雞焦慮」的問題，畢竟黨內在首都台北市議會內，舊的議員都很強，新來的參選人也早都有相當準備了。談及個人的角色，王世堅不諱言，他擔任近20年的台北市議員，也與議會有很深的淵源，而且跟幾位資深議員都是很好的朋友，他們要參選連任，不管有無需要，他都一定會在各種需要他的地方去幫忙。至於參選人的新人，王世堅則說，只要是透過初選機制，有需要自己輔選的他也一定會去，而像這樣熱心去輔選的黨內立委有很多，「所以如果到時候是說為了選舉、演講場或活動的熱鬧，需要有立委朋友們去幫忙，我想好多好多」。王世堅總結，綠營議員要連任選舉的，沒有所謂的焦慮的問題，而市長參選人的部分，民進黨也正在積極、緊鑼密鼓地針對幾位優秀人選（進行詢問），比方像他有推薦徐國勇、莊瑞雄、鄭麗君、高嘉瑜，都是非常優秀的人，「我們黨正在積極、緊湊地評估中，應該再過一兩個禮拜就會有結論」。原文出處：快新聞／綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐 更多民視新聞報導王世堅開金嗓！力挺「這人」成為台南市長 獻唱改編版〈沒出息〉中用AI影片做內宣按讚數卻超少？徐嶔煌：小粉紅看膩了！王世堅表態不選、吳思瑤是可敬對手？蔣萬安回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
邀王金平任黨最高顧問 鄭麗文率4副主席送聘書
台北市 / 綜合報導 國民黨主席鄭麗文，今(5)日率領4位副主席，一同來到前立法院長王金平辦公室，正式頒發國民黨最高顧問 聘書 給王金平，希望借助王金平的政治歷練，在各方面協助國民黨，不過之前在王金平從政50 週 年餐會上，鄭麗文沒有受到邀請，被外界認為鄭王兩人有心結，對此鄭麗文也回應，兩人關係良好，一切都是誤傳。 親手頒發「國民黨最高顧問」證書，給前立法院長王金平，國民黨主席鄭麗文以及4位副主席全出動，展現對王金平的高度重視，國民黨主席鄭麗文說：「國家非常需要王院長，希望能夠透過他完整的歷練，來協助本黨，為國家的艱困局面，奉獻心力。」前立法院長王金平說：「能夠有機會幫助國民黨，讓國民黨能夠贏得國人的敬重。」除了憲政僵局兩岸情勢，甚至2026藍營全台選戰，都需要王前院長出謀劃策，不過21日王金平從政50週年餐敘，就沒邀鄭麗文，而且還稱柯志恩才代表國民黨，被外界認為鄭王兩人有心結，推估原因就是因為，傳出原本要任命前立委張顯耀，擔任副主席且督導南部選戰。國民黨主席鄭麗文說：「這個是完全誤傳，王院長他的影響力，也絕對不是只有南台灣而已，所以國家大政，兩岸和平，憲政僵局，也非常希望能夠跟院長來請教。」駁斥黨內不合傳言，更要進一步團結全黨上下，畢竟2026選戰鳴槍起跑，黨中央除了目前已啟動宜蘭台中協調，未來也將以行動中常會方式，力拚翻轉艱困選區。國民黨屏東縣長參選人蘇清泉說：「以前在馬英九時代，就有行動中常會，那將來(選舉佈局)可能就會，也是把它拉到各縣市，尤其是艱困地區，幫忙應該是有的。」王金平重出江湖，擔任國民黨軍師角色，藍軍重整旗鼓再出發。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 6
馬杜洛紐約出庭！不認毒品走私、持機槍 當庭高喊無罪：我仍是總統
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國1月3日逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（NicolásMaduro）後，馬杜洛與妻子於台灣時間今（6）日凌晨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7