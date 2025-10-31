藍反對、白推托國會聲明挺沈伯洋 吳思瑤轟：與中共沆瀣一氣

〔記者李文馨／台北報導〕中國重慶市公安局宣布對民進黨立委沈伯洋立案偵查，民進黨團原擬在朝野協商提出國會共同聲明表達態度。民進黨立委吳思瑤表示，黨團擬出「無比溫和」、「盡可能中性」的聲明文字，結果國民黨找理由反對，民眾黨推託說「還要帶回去研究」，立法院長韓國瑜則一副置身事外，痛批藍白跟中共沆瀣一氣，敵我不分。

民進黨團擬出的朝野聲明為，民主國家個人、政黨之政治意見、統獨立場容或不同，但同受中華民國憲法保障，且人民人身安全及言論自由係普世價值、不容侵犯。國會議員代表民意，其言論自由更應予以維護，否則民主自由體制必難延續。此次中共針對本院沈伯洋委員立案偵查，實際上是在攻擊我國憲政制度之核心。本院朝野的團共同聲明對此表達高度不滿，並呼籲中共自我克制，相互尊重。

吳思瑤表示，這是民進黨團針對沈伯洋被中共境外鎮壓一事，傷害台灣國會地位與尊嚴、侵犯立委權益與安全，國會要有共同聲明，表明態度。黨團先禮後兵，於朝野協商時提出，希望促成各黨共識，結果國民黨找理由反對，民眾黨推託說「還要帶回去研究」，國民黨立委羅智強還嗆「沈伯洋先交代黑熊學院的經費再說」；她痛批，根本就是跟中共沆瀣一氣，敵我不分。

吳思瑤說，立法院長韓國瑜則一副置身事外、沒他的事。「沒有人是局外人，No One is Outsider！下一個可能輪到你。」她前幾天就說過，中共侵門踏戶，把手伸入台灣國會，韓國瑜不能置身事外，各黨應該共同反制譴責；諷刺的是，今天院會藍白為了NCC人事案，還提案譴責行政院長卓榮泰。

吳思瑤也提到，事實上，為了爭取藍白共同支持，民進黨團幹部先禮後兵，擬出「無比溫和」、「盡可能中性」的聲明文字，但藍白還是不敢對中國發聲，拒絕共提。她建議下次再提一個民進黨團正式決議案，要表決就表決，不用再客氣了。

