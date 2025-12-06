藍召委下周排審《衛廣法》 NCC報告曝光

藍營啟動《衛星廣播電視法》修法，繼國民黨立院黨團5日將黨團版本逕付二讀，國民黨立法院交通委員會召委洪孟楷8日也排審《衛廣法》修正案。（本報資料照片）

藍營啟動《衛星廣播電視法》修法，繼國民黨立院黨團5日將黨團版本逕付二讀，國民黨立法院交通委員會召委洪孟楷8日也排審《衛廣法》修正案。針對草案規定，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效，且效力溯及既往適用爭訟中案件，國家通訊傳播委員會（NCC）書面報告指出，是否停止行政處分之效力，應由法院依法判斷及審查。

洪孟楷8日、10日排審朝野立委所提出的《衛廣法》部分修正草案，針對在野立委提案保障衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商換照的內容，NCC書面報告指出，新聞自由是憲法上的「制度性保障」，這是一個在台灣憲法學界，特別是大法官林子儀等學者所強調的核心概念。

NCC續指，「制度性保障」意味著憲法對新聞自由的保障，不僅是保障記者個人的採訪與報導自由，作為基本人權，更重要的是保障新聞機構的健全運作，確保新聞體制本身作為民主社會的第四權能夠獨立且有效地運作，免於政治或經濟力的不當干預。其最終目的是確保資訊多元、公共意見的自由形成，以及人民知的權利得到滿足，並促進公共利益的實現。

NCC認為，由於新聞自由是「制度性保障」而非單純的個人權利，這就成為NCC對媒體進行適度管制的憲法基礎，當新聞機構本身的內控失靈、頻繁違規，導致資訊偏頗單一，實質上就破壞了「資訊多元」和「公共監督」這個制度性保障的目的。此時，國家介入的目的，例如申換照審查，並非限制言論，而是為了維護新聞制度的健康，使其得以持續實現公共利益。

至於部分立委所提草案內容規定，「若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效，且效力溯及既往，適用爭訟中案件」、「不服本會廢止執照及駁回換照申請處分，向行政法院提起行政訴訟，得於本案訴訟判決確定前，繼續營運」等。

NCC表示，草案內容與行政程序法規定，及立法機關立法、行政機關執行、司法機關救濟之三權分立原則未合，是否停止行政處分之效力，應由法院依法判斷及審查。

