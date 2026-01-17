藍台中協調破局 楊瓊瓔驚爆：黨務人員透露對手原要5月再提名

年底台中市長選舉，國民黨上演「姐弟之爭」，台中市長盧秀燕表態希望1月底前協調完成，但黨中央昨天首度協調破局。有媒體報導指原因是立委楊瓊瓔堅持2月1日再協調。對此，楊瓊瓔今早（17日）受訪爆料，月前有黨務人員透露，「江副」希望5月份之後再提名。未料昨天協調突然說要1月底前完成提名，讓她大感驚訝、錯愕。

據《上報》報導國民黨這場協調內幕，指知情人士轉述，楊瓊瓔在會中則採取「以拖待變」策略，她先是稱今天才舉行第一次協調會，不急著達成什麼結論，後續應該還要有第二次、第三次協調會，甚至指最近立法院會議事繁忙，提議應等到2月1日新會期開議後，再來協調台中市長人選事宜。

楊瓊瓔的對手、立法院副院長江啟臣昨天表示，他也希望在1月底前完成協調、底定人選。不過，楊瓊瓔今早參與台中梧棲農會57蘿蔔日「2026農趣拔蘿蔔」活動受訪時，還原昨天協調情況，爆料真正的問題。

楊瓊瓔表示，協調本來就是在機制、方法及期程，她都一貫是非常尊重，她也一再重申黨內務必要團結。去年底黨慶的時候，約12月7號黨慶之後，在某餐廳很多黨務人員告訴她，因為「江副」有提出了要討論，他們有說希望在5月份之後才來做提名，因為4月份要出訪。

楊瓊瓔提到，因為她是黨員，所以也非常的尊重，所以她以為這個訊息，就是提名期程的規劃，何況大家都有選舉過，都是老將了，選舉是需要時間去打拚的，所以她非常的尊重，同時也基於黨內的團結，所以她從頭到尾都沒有說任何一句話，但就是在昨天，突然在第二個階段說希望在1月底以前能夠完成提名作業，那她真的是很驚訝，而且很錯愕。

楊瓊瓔說，那所以呢？當然各方都可提出意見，大家的見解她都予以尊重；所以她再一次的強調，在這個協調過程當中，大家充分表述、充分討論。那就靜待第2次的協調；至於提名的整個期程時間跟方法，她也認為不需要等到5月份之後，因為當時鄭麗文與黃國昌都有對外說，希望全國的縣市首長能夠在3月底以前完成提名，她個人也認為這個時間點蠻成熟的、非常的適當。

楊瓊瓔表示，至於是全民調或者是依照黨內公職人員選舉方式（民調七成、黨員投票三成），她一切遵照黨的規章，只要經過大家的協調，她都予以尊重。

另外，媒體報導還指她遲到半小時才到場協調，協調又觸礁，讓副主席李乾龍當場嘆氣自嘲：「下次找一個更有份量的人來主持好了」，李並對著楊瓊瓔無奈表示，「我講了半天，你就是不尊重制度（指協調），黨中央哪一點沒有公平公開？」

楊瓊瓔也澄清，她只延後10來分鐘到場，而且有提前報備會慢10分鐘並獲認可，原因她必須出席立法院院會表決，黨團甲級動員。

