藍台中協調破局！藍小雞憂內耗 白營這麼說

▲江啟臣與楊瓊瓔爭當盧秀燕接班人，藍營支持者卻因國民黨遲未定案感到焦慮。（圖／台中市政府提供，2026.01.16）

[NOWnews今日新聞] 國民黨今天中午為立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔進行台中市長提名協調，2小時後宣告破局，消息傳回台中，地方藍營哀嚎聲四起，小雞們喊著綠營已經提名2個月，黨中央難道不知道「時間早就不站在國民黨這邊」？新人則憂心內耗，眼見市長初選慢慢拖，議員提名難道要等到天荒地老？白營則強調民眾黨的議員提名已經定調，和國民黨「早就兄弟登山」，會穩定走自己的路。

國民黨今（16）日中午在中央黨部進行台中市長提名協調，有意爭取提名的立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都親自出席，但雙方未達成共識，需另擇期協商。

第一位與江啟臣合掛看板的藍營新人許育璿表示，依照黨中央規定，必須等市長提名定案才處理市議員提名，如果市長遲未定案，代表知名度較低的新人將更晚被確認參選身分，期間必須投入更多看板、文宣等資源爭取出頭機會。不僅內耗將更嚴重，也給對手更多見縫插針的機會。

▲許育璿是第一位與江啟臣合掛看板的新人。（圖／許育璿提供，2026.01.16）

尋求連任的國民黨市議員陳文政說，民進黨2個月前就徵召立委何欣純，眼見綠營不斷整合，藍營支持者越來越焦慮，昨天他在公開場合遇到江啟臣，親眼見到民眾不斷追問「國民黨到底什麼時候定案」？江只能尷尬回應「請大家繼續支持」。

陳文政說，市長盧秀燕執政7年來，為台中市帶來豐碩成果，市民有目共睹，期待接任者繼續帶領台中往好的方向發展，明明是很好的一盤棋，黨內提名卻一直懸在空中，連盧秀燕都主動反映支持者的焦慮，對中央喊「希望1月底前有結果」。他主張下星期再度找雙方談，若還無法達成共識，就盡快在月底前進行內參民調、農曆年前讓大勢底定，母雞與小雞們才能儘快組成堅強戰隊。

▲尋求連任的國民黨市議員陳文政已表態支持江啟臣。（圖／許育璿提供，2026.01.16）

國民黨團書記長李中則說，8年前江啟臣與盧秀燕的初選提名也是2月才舉辦，現在應該還不急，溝通協調一次若不成，還可以協調第二次。

對於藍營初次協商破局，藍小雞擔心影響後續藍白合，台灣民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，地方藍白合主要在首長部分，民眾黨的市議員選舉一直按既定步調走，原則上4人以上選區才會提名1席，與國民黨兄弟登山各自努力，不會再協調或磨合。至於藍營市長提名作業一再拖延，陳清龍一改先前態度，表示雖然國民黨腳步加快有助藍白後續合作，但這「畢竟是國民黨自己黨內的事」。

之前陳清龍曾指如果再拖下去，「柯文哲也可以來台中選」，今他表示，當時他是舉例小草因藍營台中市長人選難產感到焦慮，喊話請黨中央徵召柯文哲或陳佩琪，而非他針對藍營黨內提名發表個人看法。

