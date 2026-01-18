藍台中姊弟之爭！媒體人曝「盧秀燕2大考驗」：2028恐被看衰

政治中心／劉宇鈞報導

2026台中市長選舉，民進黨提名何欣純，國民黨則有楊瓊瓔、江啟臣爭提名，但協調沒共識。媒體人陳敏鳳說，這局是在考驗台中市長盧秀燕，包含有沒有對江啟臣守信用，以及協調能力，若處理不好，盧在2028恐不只被外界看衰，也會被主席鄭麗文看衰。

藍營初選規則不一致 陳敏鳳：像逛夜市

陳敏鳳17日在三立談話節目《驚爆新聞線》表示，國民黨在各區的初選方式不同，就像逛夜市一樣，完全不像一個政黨，沒有一個規則制度，像新竹縣是七成全民調、三成黨員投票，宜蘭縣卻採用全民調，哪有這種政黨？

廣告 廣告

陳敏鳳說，楊瓊瓔這招是要拉抬自己。（圖／驚爆新聞線）

陳敏鳳提到，台中市目前仍沒有辦法達成共識，江啟臣是希望不要公開競爭、私下協調，但楊瓊瓔則籲要初選、要公開比民調，儘管有民調顯示江贏楊很多，不過楊還是很堅持，實在不曉得楊是哪來的底氣？

陳敏鳳示警：盧秀燕2028恐被看衰

陳敏鳳分析，目前看起來，盧秀燕沒有很強烈的介入，如果是盧跟鄭麗文在楊瓊瓔背後撐腰的話，楊當然希望要比比看，儘管不一定會贏，但至少可以露露臉，楊這招是要拉抬自己。

陳敏鳳直言，這局其實是在考驗盧秀燕，第一，考驗盧到底有沒有對江啟臣守信用，第二，考驗盧的協調能力，像這樣的局面，藍營可以搞到要公開比民調的時候，她覺得盧在2028恐不只被外界看衰，也會被鄭麗文看衰。

更多三立新聞網報導

賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重

初選失利脫黨參選？邱議瑩許智傑賴瑞隆林岱樺都說不會

初選若敗會團結？林岱樺喊「團結是結果」：只要制度公平就不會脫黨參選

被問是否脫黨參選？黨內3對手都喊「支持獲勝者」 僅林岱樺未正面回應

