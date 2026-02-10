中部中心/游宏裕 台中報導

民進黨備戰2026大選，今天（10日）上午，立法委員王義川，陪同"正派台中隊"6位議員參選人，前往做初選登記。王義川表示，針對"畏畏縮縮"的國民黨，2位要參選台中市長的立委，到現在還喬不定，民進黨的何欣純早就跑很遠，議員參選人，也會當起小衛星，幫忙打贏市長選戰。

藍台中姐弟之爭"畏畏縮縮" 王義川:何欣純已領先跑

王義川率領正派台中隊登記。(圖/游宏裕攝)屬民進黨內，正國會立委王義川，帶領"正派台中隊"，6位台中市議員參選人，到民進黨台中市黨部，做初選登記，其中4位拚連任，2位新人，除了跑自己的選舉，還被賦予這項重責大任！何欣純早在去年10月，就獲得民進黨提名，不過，國民黨"姐弟之爭"卻越演越烈，王義川說，何欣純已經領先跑了將近4個月，這也讓議員們協助起來更有著力點！

拚連任的4議員指出，在任期中，強力監督台中市政，勇於揭露市政弊端，也強力爭取建設經費，未來如果能順利連任，將持續捍衛市民權益！爭提名的2位新人，已經在地方持續做選民服務，需要靠大家更努力來幫忙，讓"正派問政"6位台中正青，全員過關。

