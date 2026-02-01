藍台中市長人選協調「進行式中」！楊瓊瓔：靜待黨中央決策

國民黨2026台中市長人選未定，外界傳出2月6日將展開第二次協調。對此，有意參選台中市長選戰的藍委楊瓊瓔表示，一切都在進行式中，就靜待黨中央通知。

楊瓊瓔表示，一切靜待黨中央通知。（圖/中天新聞）

楊瓊瓔今天（1日）赴豐原市場拜票前接受媒體訪問，針對第二次協調時間，楊瓊瓔直言都在「進行式中」，就靜待黨中央通知，她尊重黨中央的決策、程序跟機制。

楊瓊瓔今天（1日）赴豐原市場拜票。（圖/中天新聞）

有媒體問到賴清德總統對台灣輸美商品的對等關稅稅率15％感到滿意，楊瓊瓔表示，「因為正式的文還沒有送到立法院，那我們一定是一致支持我們的產業」。

楊瓊瓔強調，台灣經濟根基在各大傳統產業，她一直都很支持各產業界，她也呼籲相關配套措施中央政府應當跟人民說清楚，最重要的是讓產業可以立足跟世界競爭，自己一定支持傳統產業。

