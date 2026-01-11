藍台中市長人選將出爐 盧秀燕攜手江啟臣、楊瓊瓔這句說3次

台中市長盧秀燕攜手楊瓊瓔(左1)及江啟臣(右2)行銷台中市十大伴手禮。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長選情漸增溫，國民黨中央將於週五(16日)協調立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，由誰出線參選，台中市長盧秀燕今天(11日)傍晚為台中市十大伴手禮得獎廠商行銷，江啟臣及楊瓊瓔分站盧兩邊，盧秀燕說，有人說他是「帶貨女王」，其實是要幫民眾拚經濟，就任7年多以來，「很重要就是拚經濟、拚經濟再拚經濟。」

2026第17屆台中市十大伴手禮，今天傍晚於台中市府廣場頒獎，會場寒風陣陣，今年規模首度擴大至「糕餅烘焙」與「特色文創」雙組別，共產出20家首獎殊榮，盧秀燕賣力為商家促銷，「巴部屋工房」獲獎後相當感動，當眾在盧秀燕身旁哭了出來，玄羽皇家滴雞精也興奮舉起江啟臣及楊瓊瓔雙手，讓兩人感到很意外。

廣告 廣告

盧秀燕說，有記者說她化身帶貨女王，就任7年多以來很重要就是「拚經濟、拚經濟再拚經濟」，只要有機會幫台中商家及產品行銷，都願意幫忙，「免錢」(台語)，在路邊吃飯也會開直播幫民眾拚經濟。

台中市十大伴手禮得獎廠商，興奮舉起江啟臣(左)及楊瓊瓔(右)雙手。(記者黃旭磊攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

國民黨台中市長人選誰出線？鄭麗文：看16日協調結果再說

天公祖總廟龍柱完成大典36人剪綵名單沒有他 江啟臣坐台下觀禮

F-16V搜救露曙光！軍事粉專花蓮外海驚見「浮油」 關鍵座標曝光

韓國瑜、顏清標陪江啟臣發春聯 何欣純直言：意圖很明顯

