藍台中市長人選難產！鈕則勳點出5大隱憂：別把支持者當塑膠
年底就是九合一大選，藍綠白陣營都在積極布局，其中台中市長部分，民進黨已經提名立委何欣純參選，國民黨目前仍陷入「姐弟之爭」，立委楊瓊瓔和立院副院長江啟臣仍僵持不下，讓藍營基層非常擔憂。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳點出，藍軍在台中已出現5大隱憂，呼籲國民黨別掉以輕心。
鈕則勳24日在臉書發文，日前TVBS民調數據顯示，若台中藍軍由江啟臣出戰，江會以46%支持度勝出綠營何欣純的31%，若由楊瓊瓔戰何欣純，則是36%比34%，在誤差範圍中；江、楊在黨內互比的支持度則是54%比20%，江領先幅度明顯。
綜合來說，江雖仍領先何15%，但相對於去年的數據來看，領先幅度已縮小，從交叉分析來看，何在20多歲年輕族群的支持度44%，已經超過江的35%；政黨傾向來說，民進黨支持者對何的支持也從去年的57%躍升到日昨的85%，綠營基本盤漸鞏固。
鈕則勳表示，細部分析可進一步發現，相關數據已透露藍軍5大隱憂，分別是藍軍原本優勢流失中、藍軍年輕票開拓不足、綠營基本盤已然歸隊、藍軍高層同理心不夠及同志內耗已拖累選情。
首先在藍軍原本優勢流失中這點，鈕則勳提到，不論是從TVBS民調或其他的民調來看，在藍軍人選仍未定於一尊，高層與大咖無力協調的當下，綠營何欣純確實能以逸待勞、按部就班，漸次鞏固基本盤，是以民調已漸漸拉近藍軍可能人選，甚至進入誤差範圍。可見藍軍拖愈久，情勢對綠軍愈有利，藍軍原本優勢已經流失中。
其次是藍軍年輕票開拓不足，從TVBS民調交叉分析可發現，綠營何欣純在20多歲的年輕人支持度已經反超藍營最可能人選江啟臣 ; 江固然要找到原因進行防堵、強化經營外，國民黨究竟要如何彌補年輕選票不足的弱點，或許才更是當務之急，畢竟黨的整體形象若不為年輕人所喜愛，各區的候選人或都得概括承受這個包袱；藍高層也更不應有「只要藍白合，白營年輕小草盡是囊中物」的觀念，畢竟藍軍若無改革氣勢與讓年輕人喜歡的能耐，要訴求年輕人的選票就更難上加難了！
之前民調也顯示，蔣萬安在年輕族群支持度上輸給了王世堅，亦是同樣的脈絡，黨中央絕不能輕忽這問題。
第三點是綠營基本盤已然歸，鈕則勳認為，綠營候選人何欣純的支持度已緩步上升，現今TVBS民調支持度已超過三成，代表綠營基本盤歸隊中 ; 以交叉分析來看，民進黨支持者支持何的比例由57%升至85%，能凸顯綠營動員的效果與何在提早起跑下的相對優勢，顯然已對藍軍造成威脅。
第四點則是藍軍高層同理心不夠，鈕則勳指出，或許藍營大咖及黨中央會認為，不論誰代表參選都會勝選，所以讓子彈「再飛一會兒」也無所謂；但問題是候選人急、藍白市議員參選人急、基層支持者也急，這些心聲大咖及高層應更「同理」的來看待！
更不能認為只要人選底定便會倒吃甘蔗，畢竟現今好棋可能打到爛的局面，大咖與高層若只雲淡風輕的認為之後「定於一尊」的人選來收拾殘局，仍能為黨穩住這席次；若心態如此，不僅不負責任，更凸顯同理心不夠，因為根本無法感受到參選者的內心壓力！大咖們若不能以同理心來看顧黨內可能提名者的心情感受，之後又要其在激烈攻防中勝出當選後，助威你日後的選舉，這就更像情緒勒索了。
在同志內耗已拖累選情這點，鈕則勳強調，雖然黨內競爭很正常，參選的權益都應保障，但局中的人也應審時度勢，更不能有日後卡位或資源交換的心態與盤算，才能獲得敬重，若被認為說一套做一套，只玩傳統藍營政治咖操作的老戲碼，或就只能謝謝再聯絡了！
最後鈕則勳提醒，真的不要認為選民很好呼嚨，更不要當支持者是塑膠，若只淨說一堆法相莊嚴的理由而讓情勢變成實質內耗的話，猛回頭一看，還真會發現何欣純距離藍軍，真的只有一步之遙了。
