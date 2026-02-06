藍台中市長人選「2次協調」？市黨部否認：大家忙

國民黨2026台中市長人選尚未出爐，江啟臣和楊瓊瓔近期勤跑地方發春聯拜票。（圖／東森新聞）





國民黨2026台中市長人選尚未出爐，江啟臣和楊瓊瓔近期勤跑地方發春聯拜票。傳出黨中央今天要進行第二次協調。但因為雙方陣營都太忙，還沒有定案。

民眾vs.立法院副院長江啟臣：「早安，謝謝。」立法院副院長江啟臣來到市場發春聯，拉近與民眾距離，深陷姊弟之戰，與黨內立委楊瓊瓔，爭取黨內出戰2026台中市長，一刻都不能鬆懈。

記者vs.立法院副院長江啟臣：「國民黨第二次協調，會不會就在明天（2/6）或是有通知什麼時候嗎，（沒有耶，現在沒有收到任何的通知，黨中央給我的這一份有關提名的協議事項，我已經簽署同意，也已經早就回傳了，現在靜候通知。）」

尤其有國民黨立委表示如果協商不成，黨中央可能會在3月底之前，以全民調方式進行，因此楊瓊瓔也抓緊時間拜票。

民眾vs.立委（國）楊瓊瓔：「馬上幸福喔謝謝，拜託喔，（努力接棒），謝謝。」

楊江兩人也喊話，國民黨中央快結束不確定性，對此國民黨主席，鄭麗文回應目前台中溝通順暢，黨中央要做到不偏不倚，所以兩邊的人都罵我，就表示我很公正。

台中市黨部則表示，沒有第二次協調，因為雙方陣營都太忙了，但黨中央正研擬提名辦法，還是會徵詢兩人意見。

藍營台中姊弟之戰，依舊得要努力備戰。

