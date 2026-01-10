藍台中市長候選人未決定！鄭麗文曝「16日三方協調」：看結果如何再說

記者楊士誼／台北報導

國民黨台中市長人選尚未定案，目前有立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣競逐，國民黨內也啟動協調機制。國民黨主席鄭麗文今（10）日受訪表示，已經約好16日與兩位候選人協調，一切照黨內提名辦法，先看協調結果如何再說。另對於國共論壇可能復活，外界質疑用擋軍備換門票一事，鄭麗文則批評，民進黨、國安會跟側翼不斷造謠，唱衰兩岸的融冰對話，感到很遺憾也大可不必。

鄭麗文下午受訪時，針對台中市長人選表示，已經約好16號中央黨部、台中黨部與候選人三方協調，一切按照黨內提名辦法，先看協調結果如何再說。

另對於軍購換鄭習會、國共論壇門票爭議，鄭麗文則說「又來了，很遺憾啦」。她表示，國家安全會議不該變成「國家不安會議」，應該積極尋求解決問題的辦法而非製造謠言，更非說風涼話、扯後腿，這不是其職責所在，國安會不該變成造謠中心。

鄭麗文說，兩岸交流一點都不困難，馬英九八年已經證明，自己上台後也不過是重申九二共識、反對台獨，就立刻感受到對岸也有同樣期待，希望能在這基礎上緩和兩岸局勢。她強調，自己從未從對岸得到任何訊息或開出任何條件，只有民進黨、國安會跟側翼不斷造謠，唱衰兩岸的融冰對話，感到很遺憾也大可不必。

鄭麗文強調，兩岸交流「民進黨也做得到」，連總統都公開說「不會再宣布台獨」，故這議題從此不存在，民進黨只要下架台獨黨綱、回歸九二共識，不會有其他附帶條件。民進黨卻自導自演、不斷抹紅、破壞國民黨希望搭起的和平橋梁？這樣用心非常不好。她稱，台灣跟國際社會期待兩岸局勢緩和，這是大家共同的願望，民進黨卻百般阻撓甚至造謠、扯後腿，有失格調。

