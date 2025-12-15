藍台中市長內戰！何欣純曝江啟臣遲不表態內幕：有人逼辭副院長

何欣純今表示，江啟臣遲不公開表態參選考量是「副院長的位置」，疑黨內有人逼江辭副院長。（資料照片／李智為攝）

立法院副院長江啟臣昨晚終於鬆口表態要爭取2026台中市長，獲民進黨提名參選台中市長的何欣純今天（15日）受訪時表示，她認為將先前不表態是在等徵召，但等不到只好進入國民黨的初選機制。何提到，江啟臣遲遲不願公開表態參選的考量是「副院長的位置」，應該是黨內有人逼江辭副院長，才會拖到這麼晚公布。

何欣純今天上午受訪時表示，國民黨一旦進入初選，擔任立法院副院長就沒有超然和公正性，國民黨內部會不會有人公開喊話要他辭副院長，這個位子蠻多人都有想像空間，「這應該是他未表態要參選的原因」。

廣告 廣告

不過2022年時任立法院副院長蔡其昌獲民進黨提名參選台中市長時，黨內也傳出要蔡其昌請辭副院長的聲音，何認為，當時民進黨主席是蔡英文，現在是國民黨主席鄭麗文，鄭的想法，不見得江可以完全掌握。

何欣純指出，國民內初選是國民黨家務事，已表態的楊瓊瓔和江啟臣都是優秀的政治人才，要給予祝福。至於她的支持者接到民調電話，何希望大家如實表達自己的意願，接下來自己的市政辦公室會在南屯，年底就會開箱。



回到原文

更多鏡報報導

力拚2026！綠營中部有望組女力連線 何欣純走遍大台中扮最強母雞

總算鬆口選台中市長 江啟臣：全力爭取黨內提名

一份「怪民調」點燃姊弟之爭！楊瓊瓔、江啟臣搶出頭 地方憂難整合