藍台中市長初選之爭！江啟臣同意黨中央協議
[NOWnews今日新聞] 年底將舉行地方首長大選，國民黨台中市長人選傳出立委楊瓊瓔、江啟臣上演「姐弟之爭」，江啟臣昨（1）半夜則宣布，他已簽署同意黨中央初選協議。
江啟臣昨發文指出，市長盧秀燕呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。他每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，已感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，但他只能微笑以對、盡力安撫。
江啟臣提到，過去他已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。他們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。
江啟臣表態，雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也和他期待的越快越好有很大落差，但他一定落實尊重黨中央的承諾。他也已簽署同意黨中央的協議事項，願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。
