藍台中市長初選協議出爐 江啟臣、楊瓊瓔3月底民調決勝負

國民黨中央協調台中市長人選觸礁，江啟臣與楊瓊瓔繼續纏鬥。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 國民黨台中市長提名至今未定，雖一度傳出今（6日）會召開二次協調會，但立委江啟臣、楊瓊瓔兩人均否認下，國民黨中央今傍晚宣布，二位有意參選同志皆已簽署協議，雙方同意於今年3月的最後一周完成民調作業。

國民黨中央說明，有關台中市長提名，經過充份溝通和說明後，二位有意參選同志皆已簽署；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集二位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一週的3月25日至3月31日完成民意調查作業。

根據國民黨公開的協議內容，此次民調並非全民調，也非國民黨提名辦法的採取3成黨員投票的「七三制」。江啟臣與楊瓊瓔雙方已同意，都不對外公布民調執行時間、機構等相關事項，將採取「政黨對比」佔85％、「黨內互比」佔15％的總和計算，且不對外公布民調數據，只公布最後勝出人。

