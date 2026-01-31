藍台中市長初選將2次協調 江啟臣、楊瓊瓔：時間待黨中央通知

【記者李俊毅／台北報導】國民黨2026提名誰參選台中市長人選仍未定案，傳出黨中央有意讓角逐參選的江啟臣、楊瓊瓔於2月6日將進行第2次協調。對此，江、楊兩人都表示，此事未定案，將等待黨中央通知協調時間。

國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華31日表示，黨中央一直和保持密切溝通，現在已經慢慢趨向有共識，或許在2月6日之前就會有好的結果。

國民黨1月31日辦理中常委選舉，江啟臣前往國民黨台中市黨部投票時接受媒體聯訪，被問到是否收到2次協調通知時表示，昨天他的辦公室有詢問黨中央，有無確定協調時間，黨中央則回說還沒有；所以2月6日的說法還未確定，將等候中央通知。

楊瓊瓔則指出，她尊重黨中央協調機制及規劃，但目前尚未接獲正式通知；個人沒有預設任何立場，只要整個機制是公平的，不管結果是什麼，一定是全黨團結在一起，共同為勝選目標努力。

