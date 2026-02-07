藍台中市長初選廝殺！江啟臣怒黨中央公開民調時間、未參與二次協調

國民黨中央昨（6）天突然發布，黨內台中市長初選民調將在三月底「最後一週」完成，讓有意爭取提名的立法院副院長江啟臣氣得跳腳，認為公開民調時程與先前的協議內容不符，恐讓民調失真。不過對手立委楊瓊瓔卻認為，發布民調進行時間才能讓基層選民安心。

黨中央對外稱兩人已簽署協議 江啟臣反駁

來到市場掃街、發放春聯，立法院副院長江啟臣積極與選民互動，更合體民眾黨籍議員江和樹展現跨黨派實力，只是江啟臣與同黨立委楊瓊瓔角逐國民黨提名參選台中市長，黨內初選卻又出現變數。

江啟臣與黨中央直接槓上，就是因為先前簽署協議，黨內初選民調時程不會對外公布，國民黨中央卻在6號突襲宣稱兩人已簽署協議，民調將在3月底「最後一週」完成！他強調自己沒有參加任何第二次協調，自然就無所謂的3月底完成執行民調這共識。

楊瓊瓔籲公開讓基層放心 藍組發會稱無違反協議

江啟臣主張與協議內容不符，楊瓊瓔卻說公開民調時程才能讓基層放心。國民黨組發會急發聲明，澄清簽署協議事項「隻字未改」，公布內容無涉民調機構與實際執行的民調時間，並無違反協議內容。國民黨初選兩強對決，煙硝味濃，民進黨對手不介入，隔岸觀火，就怕黨內廝殺先傷了和氣，影響後續選情。

台中／綜合報導 責任編輯／施佳宜

