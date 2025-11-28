藍台中市長初選楊瓊瓔表態：我準備好了 鄭麗文這樣回應

國民黨主席鄭麗文（左）28日到訪台中市清水紫雲巖參拜，對於被問及國民黨下屆台中市長選舉候選人，她表示，國民黨剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名；立委楊瓊瓔（右）則表態參選初選，強調已經準備好了。(林弘笙攝)

國民黨主席鄭麗文28日到訪台中市清水紫雲巖參拜，對於被問及國民黨下屆台中市長選舉候選人，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔有可能黨內初選，她表示，國民黨剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切照通過的提名辦法提名；楊瓊瓔則表態參選初選，強調已經準備好了。

鄭麗文今赴清水區紫雲巖參拜前，與台中市議長張清照、前議長張清堂、江啟臣夫人劉姿伶、立委楊瓊瓔等人，與在地黨員及里長座談，劉姿伶則先向在場眾人及鄭麗文致意，江今天跟台中市長盧秀燕去和平區視察地方建設，所以沒辦法到現場跟大家問好，並歡迎鄭主席來台中。期間主持人隨即表示，預祝江啟臣明年順利當選台中市長，鄭麗文露出笑容隨眾人拍手；楊瓊瓔則並未有太大表情變化，不過也有拍手動作。

廣告 廣告

對於媒體問及國民黨下屆台中市長選舉候選人提名進度、江啟臣和楊瓊瓔有可能黨內初選嗎？鄭麗文表示，國民黨周三中常會剛通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，一切依照通過的提名辦法提名，第一原則現任優先提名，因為現任縣市長各個政績卓著，至於沒有現任要尋求提名則看各縣市狀況，如果有2位以上，有高度意願參選，就會啟動相關程序，

鄭麗文說，在特別辦法中很清楚說明，先透過協調，如果沒有協調結果，就是過初選，另外還有關於藍白合部分也是一樣，希望提供未來參選同志最有利競選空間，盼以勝選為最高指導原則。

楊瓊瓔表示，許多民眾勸進她參加黨內台中市長初選，她要告訴所有的台中市民朋友，「我也已經準備好了」，自己24歲起為台中打拼，共當選二屆省議員，七屆立法委員，並曾受盧秀燕邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解，未來希望能夠跟台中一起進步、一起努力，將義無反顧，全力以赴，為台中贏得勝利。

【看原文連結】