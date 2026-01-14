藍台中市長協商 江啟臣曝已收到時間地點 ：由黨中央說明

立法院副院長江啟臣（左二）、藍委顏寬恒（左三）14日合體赴烏日區烏日第一公有零售市場發放春聯，會前被問及16日與楊瓊瓔協商的具體時間點，江啟臣表示，時間地點也都有了，一切由黨中央對外說明。（温予菱攝）

藍營台中市長姐弟登山協商倒數2天，立法院副院長江啟臣14日被問及協商具體時間點是否出爐，江表示，時間、地點也都有了，一切由黨中央對外說明。不過值得一提的是上次於沙鹿菜市場力挺藍委楊瓊瓔的藍委顏寬恒今也陪同江發放春聯，顏稱，主要是想把這份喜氣及心意送給市民。

江啟臣、顏寬恒今日合體赴烏日區烏日第一公有零售市場發放春聯，初步統計共發放1000多分，會前被問及16日與楊瓊瓔協商的具體時間點，江啟臣表示，時間地點也都有了，一切由黨中央對外說明。

針對白營昨呼籲藍營盡快定下人選，還強調民眾黨不排除徵召，甚至建請前民眾黨主席柯文哲下台中。江啟臣則回應，以爭取各黨各派支持為目標持續努力，並喊話白營繼續秉持跟國民黨合作的基調，今年繼續贏得台中市長的選舉。

此外，顏寬恒上次於沙鹿菜市場跟楊瓊瓔一起拜年、請託，今天跟江合體；顏寬恒表示，希望來到市場跟所有市民拜年，也是祝福新的一年馬到成功，主要是想把這份喜氣及心意送給市民，今天很開心江副院長來到烏日菜市場，讓大家陪著他，來跟市民新年拜年、祝福。

