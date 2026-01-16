藍台中市長協調無交集 江啟臣盼月底定案、楊瓊瓔喊二次協商

立法院副院長江啟臣16日於黨中央受訪。（陳薏云攝）

國民黨下屆台中市長提名「姐弟之爭」16日中午在中央黨部展開首波協調，歷經近2小時協調後，立法院副院長江啟臣出面受訪表示，今日協調沒有共識，「有點失望」。江也喊話，基層支持者焦慮不安，期待黨中央能在一月底前決定人選。至於採何種方式，「只要是黨中央認為公平、公正、公開的方式都尊重」。藍委楊瓊瓔則說，雙方初選的機制上面仍還沒有達成共識，因此需要黨中央二次協調。

國民黨立委楊瓊瓔（左）與支持者擁抱合照。（資料照／林弘笙攝）

楊瓊瓔、江啟臣爭取黨內提名參選台中市長，「姐弟之爭」陷入僵局，今日黨中央找來兩人做內部協調。不過歷經2小時的協調，最終仍無拍板結果。

江啟臣會後出面表示，自己在談話中充分表示，地方上還有基層對目前國民黨在台中市市長的人選還沒有底定這件事情，是焦慮、不安，也期待黨中央能夠趕快確定人選。

江啟臣說，台中市長盧秀燕日前受訪時也提到，希望黨中央能夠在1月底底定人選，這一點他是贊同而且支持的，自己在會中也提到。支持這樣的一個方向，至於用什麼樣公平、公正的方式來決定人選，充分尊重黨中央的一個處理跟安排。

江啟臣說，比較遺憾的是，今天還是沒有共識，就比較失望一點。恐怕就要再請黨中央多加努力。媒體問江啟臣是希望黨中央採徵召還是初選方式，江啟臣重申，建議黨中央在1月底以前能夠底定人選。至於用什麼樣公平、公正的方式，黨中央在這方面過去以來都很有經驗，充分尊重黨中央安排。這是我個人的意見。

楊瓊瓔則接受媒體電訪指出，會議中有充分交換意見，但是在初選的機制上面仍還沒有達成共識。他始終堅持「公平、公開、透明」，這是對市民跟黨員的一個基本尊重。為了避免影響黨的團結，願意再進一步的溝通，尋求最大的共識。也希望黨中央能夠協助，確保程序正義，讓國民黨能以團結的姿態迎接挑戰。因為市民利益永遠是第一，那謝謝大家，國民黨勝利。楊瓊瓔強調，期盼中央進行第二次協調，「我們靜待通知」。

