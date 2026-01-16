藍台中市長喬不攏！民調方式未討論 楊瓊瓔盼再開第二次會

即時中心／林韋慈報導

國民黨中央今（16）日召開會議協調台中市長人選，立法院副院長江啟臣與藍委楊瓊瓔進行約兩小時的深入討論。江啟臣會後表示，期盼黨中央能盡快拍定人選。他指出，台中市長盧秀燕日前曾建議希望在一月底前確定人選，但楊瓊瓔則希望再安排協調會，因此今日未達成共識，令他感到遺憾與失望；楊瓊瓔則指出，初選機制仍未形成共識。

江啟臣受訪時說，他認同盧秀燕的看法，也希望黨中央在決定人選的過程中，能採取公平、公正的方式，他將尊重黨中央的安排，但令人遺憾的是今天仍未達成共識，期盼黨中央持續努力，並在一月底前底定人選，以回應社會與支持者的期待。至於最終決定方式，如正式初選、內部全民調、3月7日投票或徵召等，江啟臣指出今天會中並未討論，但只要程序公平公開即可。

楊瓊瓔則在電話訪問中表示，感謝黨中央的協調，雙方有充分交換意見，但在初選機制上仍未取得共識。她強調，公平、公開、透明是對市民與黨員的基本尊重，為了維護黨內團結，她願意持續溝通，尋求最大共識，也希望黨中央協助確保程序正義，確保市民利益優先。

對於是否能在一月底前確定人選，楊瓊瓔表示尊重黨中央安排，並靜待下一輪協調。至於使用何種民調方式，她稱還不確定，但願意再度協商，以達成最大共識。

