藍台中市長姐弟之爭 江啟臣：相信黨中央的智慧

江啟臣(左)走訪市場拜票，爭取選民支持。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕藍營台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內訌失和。國民黨主席鄭麗文19日強調，若協調不成，將依黨內機制辦理初選；至於楊瓊瓔是否參選，鄭麗文直言「這是她的權利，黨中央沒有理由勸退」。

對此，江啟臣今表示，相信黨中央的智慧，多聽聽基層聲音，希望黨中央能發揮智慧、解決問題，而該說的自己也都說過了，黨中央要趕快解決基層焦慮，別讓對立加深，支持者跟黨員希望趕快整合，團結、和諧面對選戰。

江啟臣表示，對國民黨來講就是一個團隊，團隊作戰都是希望要贏，自己身為戰士就是看指揮官怎麼指示，該表達的基層聲音也會全力反應，只要能盡快擬定人選，用各種方式促進團結都尊重。

另外，台中市長盧秀燕今於台中府會行程現身，則是避談藍營台中市長人選陷入僵局議題。

