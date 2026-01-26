藍台中市長布局盧秀燕盼2月中旬前定案 楊瓊瓔：選出最強人選
2026年台中市長選舉，國民黨提名協商陷入僵局，台中市長盧秀燕25日呼籲黨中央，若二次協商仍無法達成共識，就應盡快舉行初選，並希望人選能在2月中旬前確定。藍委楊瓊瓔回應，所有人的想法一致，就是集合所有力量團結打贏這場勝戰，並強調能讓基層放心的方法就是選出最強候選人。
盧秀燕25日到烏日區參加台中市補習教育暨品保協會暨優良教師頒獎典禮，被問到目前黨內「姐弟之爭」，她回應，8年前首度競選台中市長時，當時宣布的初選時間就是2月19日，跟現在差不多。國民黨現在有2位非常優秀的同仁江啟臣和楊瓊瓔，先前她有透露內部民調，2位均領先民進黨參選人非常多，近期幾份媒體民調也都是這趨勢。
盧秀燕表示，由於2人都會贏，所以都相持不讓，但市長只有1位，所以初選還是要盡快辦理。自己8年前參選台中市長時，獲得提名的宣布時間也是落在2月中旬，她希望今年不要超過這個時間，不然競選時間會變得太過匆忙。
楊瓊瓔26日前往梧棲區農會文化產業大樓整修改善工程會勘，她受訪時指出，感謝盧市長的關心，目前正靜待第二次協調，也等待黨中央的通知。她表示，大家最重要的一致目標就是一定要團結勝選，集合所有力量，能讓基層最放心的方式就是選出最強候選人，大家團結打贏這場勝戰。
