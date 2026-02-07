藍台中市長提名之爭江啟臣籲依協議執行 不讓外界有作文章的空間

立法院副院長江啟臣7日先後赴霧峰區公有市場、立法院民主議政園區發放春聯，江會前受訪說，2月至3月31日都是協議3月底前，直言這不應該定下且公布，大家就照簽署內容執行，不要讓外界有更多作文章的空間。（温予菱攝）

立法院副院長江啟臣到霧峰區公有市場發放春聯。（温予菱攝）

國民黨中央黨部台中市長協調結果惹議，立法院副院長江啟臣昨嚴正聲明，黨中央公布擬於3月底前的最後一周民調新聞訊息已違背提名協議。不過國民黨組發會回應，並未公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容；對此，江啟臣今天（7日）表示，2月至3月31日都是協議3月底前，直言這不應該定下且公布，大家就照簽署內容執行，不要讓外界有更多做文章的空間。

針對江啟臣的質疑，組發會昨晚提4點回應指出，2位有意參選同志簽署的協議事項隻字未改，完全相同；協議事項中所提的3月底、亦即3月的最後1周，並未公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容；未來等2人挑定3家民調機構，並和上述機構協調3天執行作業的檔期，依協議不會對外公布執行日期；若有意參選同志還有疑慮，組發會也願意隨時說明。

江啟臣今日先後赴霧峰區公有市場、立法院民主議政園區發放春聯，會前受訪說，其實白紙黑字東西都很清楚，大家可以去看，他也有公布簽署的內容，在第一時間收到黨中央提名協議事項，他很慎重、尊重黨中央，2月1日簽完名回覆給黨中央，昨天他也沒有參加任何所謂二次協調，他只有參加過一次，也就是1月16日協調，其他有無協調，他不知道也未被告知。

江啟臣表示，昨天看到黨中央所發出的新聞訊息，他們當然很詫異，跟內容是有出入的，首先在簽署的協議內容中，寫得很清楚就是3月底前執行民意調查，且不公開民調日期和執行機構事項，但昨天的新聞訊息卻寫3月底，直言「3月前」跟「3月最後一周」，這意義是完全不一樣的，大家都應該很清楚。

江啟臣說明，因為3月底前，不會只有3月25日至31日這周，即便是所謂民調期間，不是民調日期，但也不符合3月底前定義，他覺得既然雙方已經簽名畫押，黨中央所提供的提名協議事項，大家就照這白紙黑字進行，自然就可以避免一些無謂爭議，並再次聲明，他沒有參加任何第二次協調，自然就無所謂的大家達成在3月25日至31日的民調共識。

至於民調期間公布擔心有外力介干擾結果？江表示，不管如何，簽名畫押的東西都是很慎重的，所以一切更該依照簽署內容協議進行，至於其他民調的事情都是見仁見智，但他在乎的是，簽署白紙黑字的內容，明明白白，大家就照紙上進行，不要讓外界有更多做作文章的空間。

對於會希望更改民調時間嗎？江啟臣回應，希望黨中央完全按照雙方所簽署的協議內容執行，不應該此時此刻指定所謂3月底前一周，直言3月1日至31日都是3月前，甚至2月底，也是協議3月底前，無奈表示這不應該定，也不應該公布，上面白紙黑字都很清楚，這就是跟協議內容不符。

