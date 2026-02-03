藍台中市長提名也陷「姐弟之爭」 何欣純：先想市民再談出線

即時中心／張英傑報導

2026九合一選舉倒數只剩298天，各政黨積極布局相關參選人事，台中市長選舉受到外界高度矚目，不過，國民黨方面在提名人選部分持續「卡關」，立法院副院長江啟臣跟資深國民黨立委楊瓊瓔，雙方爭出線越爭越兇，互不相讓，目前外界傳聞，會在3月底採取「全民調」決定人選；對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今（3）日直言，江啟臣跟楊瓊瓔2人，在互爭出線前，應該優先考慮台中市民跟台中市的相關利益，才是市民所期待！

何欣純認為，在這場選舉裡面，應該是理念、政見之爭，而非所謂的「姊弟之爭」的政治大戲，台中市需要一個開大門、走大路的市長，需要把台中市民利益放在最優先位置的市長，而非為了黨內或自身利益爭來爭去，他們政黨之間，不管是協調初選的機制，是他們政黨內部的事，無法評論。

最後，何欣純呼籲，江啟臣跟楊瓊瓔，在爭來爭去之前，應該先把市民利益、台中市如何發展的城市利益，放在最優先，才是市民所期待的。

