藍台中市長提名協調無結果 江啟臣盼月底前產生人選

（中央社記者王承中台北16日電）國民黨今天進行台中市長提名協調會，但仍無結果。立法院副院長江啟臣表示，比較遺憾今天還是沒有共識，建議黨中央在1月底以前確定人選。國民黨立委楊瓊瓔則說明，在初選機制上仍未達成共識，盼進行第2次協調。

面對11月底的台中市長選戰，國民黨中央今天下午邀請有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等人進行協調。

在經歷約2個小時的會議，江啟臣在會後受訪表示，比較遺憾的是，今天還是沒有共識，就比較失望一點，恐怕要再請黨中央多加努力。

廣告 廣告

江啟臣指出，自己在會中充分表示，地方基層對目前國民黨在台中市長人選還未底定感到焦慮、不安，也期待黨中央能趕快底定人選。台中市長盧秀燕日前受訪提到，希望黨中央能在1月底確定人選，這一點他是贊同且支持的，他在會中也提到支持此一方向。

媒體詢問，希望黨中央採徵召還是初選，江啟臣則說明，建議黨中央在1月底以前能夠底定人選，至於用何種公平、公正的方式，過去黨中央在這方面都很有經驗，充分尊重黨中央安排。

楊瓊瓔則是在會後接受媒體電話訪問時提到，會議中有充分交換意見，但是在初選機制上仍未達成共識，她始終堅持「公平、公開、透明」，這是對台中市民跟黨員的一個基本尊重。

楊瓊瓔強調，為避免影響黨的團結，她願意再進一步的溝通，尋求最大的共識，也希望黨中央能協助確保程序正義，讓國民黨能以團結的姿態迎接挑戰。她期盼中央進行第2次協調，靜待通知。（編輯：張若瑤）1150116