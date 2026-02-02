藍台中市長提名協議 江啟臣簽署、楊瓊瓔也說會簽

（中央社記者趙麗妍、郝雪卿台中2日電）國民黨台中市長人選未決。立法院副院長江啟臣表示，已簽署黨中央的提名協議，黨籍立委楊瓊瓔也表示會簽署。基層民代希望可儘速定於一尊，讓台中市政與建設得以延續。

國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長部分，江啟臣和楊瓊瓔都有意爭取參選提名。江啟臣1日晚間在臉書（Facebook）發文，未收到第2次的協調時間，黨中央已將協議方案傳給雙方，內容雖不能如市長盧秀燕建議的2月19日前完成提名，但他會尊重黨中央，已簽署同意黨中央的協議事項。

廣告 廣告

楊瓊瓔上午陪同台中市長盧秀燕出席「台中有鈣讚」兌領模擬演練時，針對是否接獲黨中央提名協議一事，她接受媒體聯訪表示，有收到這份協議也一定會簽署，一切就等黨中央明確的制度辦法。何時提名定案，靜待黨中央程序。

國民黨籍台中市議員陳文政告訴中央社記者表示，許多民眾都在詢問，何時會正式提名。相較民進黨台中市長參選人何欣純已在各地召開多場政見發表會，無形中讓國民黨參選人優勢逐漸消逝，希望早日定於一尊，讓基層免於徬徨，可思考如何幫黨內母雞曝光，讓市政得以延續。

國民黨籍台中市議員吳呈賢則說，回歸民主制度，無論協調或初選，制度要明確。問及是否焦慮？他說，江啟臣與楊瓊瓔都是資深立委，都有雄厚基層實力，勤走基層服務不間斷，黨中央趕快將制度說清楚，儘速決定人選。

民進黨台中市長人選已提名黨籍立委何欣純。何欣純服務處表示，3週已進行20場客廳會、座談會，和民眾近距離闡述政策理念，也接受問答聽取民意。春節前夕將前進傳統市場發春聯，依照規劃和基層合體，爭取民眾支持。（編輯：李淑華）1150202